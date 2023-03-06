EYT başvuru yaparken iki şarta dikkat! Son dakika değişiklik yapıldı

Emekli olmak isteyen milyonlarca vatandaş EYT yasasından faydalanarak emekli olma hayali kuruyor. Peki EYT yasası kapsamında yapılacak kademeli emeklilik ne demektir? Kimler faydalanabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
KADEMELİ PRİM NE DEMEKEYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte SGK önlerinde uzun kuyruklar oluştu ve milyonlarca vatandaş emeklilik başvurusunu yapmaya başladı. Ancak emekli olmak için belli şartlara takılan vatandaşlar için yeni bir düzenleme getirildi ve kademeli prim şartı aranmaya başladı.
Kademeli prim kapsamında 8 Eylül 1999 senesinden önce sigortası başlayan vatandaşlar yaşa takılmadan emekli olabilecek, SSK'lı vatandaşlar ise kademeli prime dahil olacak ve kademeli prim günü 5 bin günden 5 bin 975 güne kadar çıkabilecek. SGK tarafından yapılan duyuruya göre kademeli prim günü sigorta süresi, prim gün sayısı ile birlikte sorgulanabilecek. Kademeli prim günü kadınlar ve erkekler için değişkenlik gösterecek.