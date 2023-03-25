EYT başvurularında gözden kaçan detay! Binlerce lira fazla para ödemesi yapılacak..

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) emeklilik düzenlemesi hakkında bilinmeyen gerçekler ortaya çıktı. Şu anda çoğu aktif ve aktif olan ve emekli olduklarında emeklilik yardımı almaya hak kazanan 2 milyon 250 bin EYT
üyesi bulunmaktadır. Kamu sektöründe çalışan vatandaşların maaşlarına Temmuz ayında yapılan zamma ek olarak, düzenli iş ilişkisi içinde olan çalışanlar için geçen Temmuz ayında yapılacak olan ara zamdan faydalılabilir. Bu senaryoda, başvurunun yapıldığı tarihteki brüt maaşa dayalı kıdem tazminatı, başvuru için Temmuz ayı ortasındaki zamdan sonra artırılmış olacaktır.
Temmuz maaş zammı sonrası başvurularını bekleyen emekliler, EYT haklarından faydalanabilecekleri gibi, yeni brüt maaşlarından daha yüksek hesaplanan kıdem tazminatı ve çok daha fazlasını göreceklerdir. İşyerinde bir yıl çalışmış olan tüm EYT çalışanları kıdem tazminatına hak kazanacaklardır.
3 AY SONRASINDA YAPILAN BAŞVURUNUN 75 BİN LİRA FAZLA GETİRİSİ OLABİLİR!
Ancak bu durumun artıları ve eksileri senaryoya göre değişebilmektedir. Örneğin, şu an çalıştığı kurumda bir veya iki yıl çalışmış bir emekli artık Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında emekli maaşı alamayacak, ancak Temmuz ayında başvurursa daha yüksek bir emekli maaşı alacaktır. Bu nedenle bu yönteme başvuran emeklilerin uzun süre çalışan olmaları hareket halindeyken kazançlarını daha da artırmaktadır. Örneğin 10 yıldır aynı iş yerinde çalışan bir vatandaşın durumunda, 10 yıldır aynı iş yerinde çalışan bir vatandaşın toplam maaşı şimdi 15.000 lira oluyor ki bu durumda zam Artan enflasyon ve harcamalar nedeniyle geçen yıl temmuz ayı seviyesine benzer.Geçim maliyeti, toplam maaşın 22.500 liraya yakın olacağı söyleniyor Diğer bir deyişle, 10 yıllık hizmeti için Temmuz ayından önce talepte bulunulması halinde 150.000 lira alacak olan çalışan ara zamdan sonra emeklilik talebinin kesilmesinden sonra 225.000 lira kıdem tazminatına hak kazanacaktır.
GEÇ BAŞVURUNUN GETİRİSİ OLDUĞU GİBİ RİSKİ DE VAR
Söz konusu süreçte geç başvuru yapıldığı için en az 5 yıl çalışmış olan vatandaşlar bu yöntemi kullanacak, az mesai yapan EYT personeli ise ertelenmeyecek, tatil başına ödenecek 2000 TL emekli maaşı primi düşeceği için başvurularını erteleyeceksiniz. Geç dosyalamanın bir diğer tehlikesi de geçici artışların net bir şekilde tahmin edilememesidir. Türkiye'de 4 Mart seçimlerinin sonucuna göre ekonomi
politikalarında değişiklik olabilecek ve hükümetin geçen yıl uyguladığı geçici fiyat artışlarını tekrarlamama riski bulunuyor. Bu nedenle, verilecek karar aynı zamanda büyük bir berabere oynamayı da içerecektir. Başvuru yapmak için Temmuz'u bekleyenler bekledikleri zamma uyulmaması halinde 3 aylık emekli maaşı ve bayram ikramiyesi haklarını da kaybedecekler.