EYT başvurusu yapanlar dikkat! Bunu yaptıysanız başvurunuz geçersiz olacak

EYT yasasıyla birlikte emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar gün kaybetmeden başvuru yapmak için çabalıyor. Peki EYT başvurusunda nelere dikkat etmek gerekiyor? Hangi başvurular geçersiz sayılıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EYT BAŞVURUSU YAPARKEN DİKKATEYT yasasının onaylayarak yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olması bekleniyor. Emeklilik hakkı kazanan vatandaşların başvuru sürecinde dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunuyor çünkü emeklilik hakları geçersiz sayılabiliyor. Öncelikle prim borcu olan Bağ Kurlu vatandaşlar EYT yasasından yararlanamıyor. Başvuru yapmadan önce muhakkak prim borçlarının ödenmesi gerekiyor.
Emekli olabilmek için en önemli şartlardan biri de prim günlerinin tamamlanması. Bu sebeple emekli olmak isteyen vatandaşların başvuru öncesinde prim günlerini tamamlayıp tamamlamadıklarını kontrol etmesi gerekiyor. EYT yasasından yararlanmak isteyen vatandaşların sigortalarının 9 Eylül 1999 tarihinden önce kesinlikle başlamış olması gerekiyor. Kamu personeli olarak çalışacak vatandaşlar Emekli Sandığı üzerinden emekli oluyor, bu sebeple başvuru öncesinde Emekli Sandığı prim gününün tamamlanıp tamamlanmadığının kontrol edilmesi gerekiyor. Emekli olmak isteyen vatandaşların EYT yasasından faydalanmak için 3 sene içinde başvuru yapmaları gerekiyor. EYT düzenlemesi sonrasında emekli olacak vatandaşların bu şartları kontrol etmesi gerekiyor yoksa başvuruları geçersiz oluyor ve emekli olunamıyor.