EYT başvurusu yapanlar dikkat! O detayı doğru yapanlar 10.000 TL daha para alacak: Çoğu kişinin haberi yok!

EYT'li emekliler için bankalar arasındaki promosyon yarışı kızışıyor. Bu kapsamda Denizbank, EYT'li müşterilerine özel olarak 10.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Kampanya kapsamında, müşteriler ilk maaşlarını aldıktan sonra hediye tutarları banka hesaplarına yatırılacak. EYT'li emeklilerin banka seçimi yapmaları gereken emeklilik sürecinde, bankaların yüksek promosyon teklifleri büyük bir önem taşıyor. Denizbank, müşterilerine özel EYT kampanyası ile bu alanda dikkatleri üzerine çekiyor.
Kampanyaya katılmak isteyen müşteriler, emeklilik dilekçelerinde banka seçimini "Denizbank" olarak belirtmeleri gerekiyor. Böylece aylık maaş tutarına göre belirlenen promosyon tutarları hesaplarına yatırılacak. Kampanya, 30 Nisan tarihine kadar devam edecek olup, 3 yıl boyunca aynı bankada kalmayı taahhüt eden müşteriler için geçerli olacak. Denizbank'ın EYT kampanyası kapsamında sunulan promosyon tutarları şu şekilde belirlendi:
- 3.500 TL ve altı emekli aylığı alana 6.000 TL
- 3.500 TL - 7.500 TL arası emekli aylığı alana 7.000 TL
- 7.500 TL - 10.000 TL arası emekli aylığı alana 9.000 TL
- 10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alana 10.000 TL