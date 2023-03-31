EKONOMİ
31 Mart 2023 - 15:30

EYT başvurusu yapanlar dikkat! O detayı doğru yapanlar 10.000 TL daha para alacak: Çoğu kişinin haberi yok!

Bankalar, EYT'lilere özel promosyon ödemesi için 10 bin TL'ye kadar teklif sunuyor. Ancak, bu ödemenin hesaba yatırılabilmesi için belirli bir şartın yerine getirilmesi gerekiyor. İşte bu önemli detay...

EKONOMİ
31 Mart 2023 - 15:30
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EYT başvurusu yapanlar dikkat! O detayı doğru yapanlar 10.000 TL daha para alacak: Çoğu kişinin haberi yok!
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EYT'li emekliler için bankalar arasındaki promosyon yarışı kızışıyor. Bu kapsamda Denizbank, EYT'li müşterilerine özel olarak 10.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. Kampanya kapsamında, müşteriler ilk maaşlarını aldıktan sonra hediye tutarları banka hesaplarına yatırılacak.

EYT'li emeklilerin banka seçimi yapmaları gereken emeklilik sürecinde, bankaların yüksek promosyon teklifleri büyük bir önem taşıyor. Denizbank, müşterilerine özel EYT kampanyası ile bu alanda dikkatleri üzerine çekiyor.



denizbank

Kampanyaya katılmak isteyen müşteriler, emeklilik dilekçelerinde banka seçimini "Denizbank" olarak belirtmeleri gerekiyor. Böylece aylık maaş tutarına göre belirlenen promosyon tutarları hesaplarına yatırılacak. Kampanya, 30 Nisan tarihine kadar devam edecek olup, 3 yıl boyunca aynı bankada kalmayı taahhüt eden müşteriler için geçerli olacak.

Denizbank'ın EYT kampanyası kapsamında sunulan promosyon tutarları şu şekilde belirlendi:

  • 3.500 TL ve altı emekli aylığı alana 6.000 TL
  • 3.500 TL - 7.500 TL arası emekli aylığı alana 7.000 TL
  • 7.500 TL - 10.000 TL arası emekli aylığı alana 9.000 TL
  • 10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alana 10.000 TL
Kampanya ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen müşteriler, Denizbank şubelerinden, Mobildeniz uygulaması ya da internet bankacılığı üzerinden bilgi edinebilirler. Ayrıca, başvuru sürecini hızlandırmak için 0850 222 0800 hatlı Denizbank müşteri hizmetlerini arayarak bilgi alabilirler.

EYT ile emekli olacak müşteriler, SSK ya da Bağ-kur fark etmeksizin e-devlet üzerinden ya da SGK müdürlüklerine başvuru yaparak emeklilik sürecini başlatabilirler. Emekli Sandığı üzerinden emekli olacak müşteriler ise çalıştıkları kurum ya da Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne giderek banka tercihlerini "Denizbank" olarak belirtebilirler.

EDİTÖR
Dilara Akkuş
Dilara Akkuş
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