EYT başvurusu yaparken bu detayı atlamayın! SGK son dakika uyardı: Yanabilir

EYT ile ilgili düzenlemeler yapılmaktaydı. Karar bir çok Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından merakla beklenmekteydi. Yürürlüğe girip girmemesi merak edilen konular arasındadır. EYT ile ilgili son karar nedir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde.
RESMİ GAZETE'DE YENİ KARAR YAYINLANDI!Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) deprem sebebiyle kısa bir süre TBMM çalışmalarına ara vermişti. Şubat ayının sonunda tekrardan çalışmalara devam etmeye başladı. Açılması ile birlikte EYT düzenlemeleri onaylandığı kararına varıldı. ‘Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ başlığı altında yasalaşıp yürürlüğe girmiştir. EYT kararı, Resmi Gazetede de yayımlandı. Dolayısıyla netleşerek yürürlüğe girmiştir.
8 Eylül 1999 tarihinde ve öncesinde sigorta girişi olan kişiler için EYT geçerlilik sağlayacaktır. Yaş şartı kaldırılmış bulunmaktadır. Prim ve çalışma yılı şartı geçerliliğini sürdürmektedir. Ardından emeklilik için başvurular yapılabilecektir. SGK ve uzmanlar EYT için kritik açıklamalarda bulundu. SSK 4/a hizmet dökümünden emekli olacak olanlar 5000-5975 primden emekli olabilecekler. Çalışanların kadın olması durumunda 20 yıl çalışma süresi, erkek çalışanlarda 25 yıl çalışma süresi olarak belirtilmiştir. Prim şartı Bağ-Kur 4/b ve Emekli Sandığı 4/c kapsam dahilinde kadınlarda 7200, erkek çalışanlarda 9000 olması şarttır. Emekli olunmasının ardından özel sektörde çalışmak isteyen vatandaşları SGK destekleyecek. SGK'nın desteklemesi için emekliliğin onaylanması ardından işten ayrılış tarihinden 30 gün geçmesi halinde aynı iş yerinde çalışılabilecek. Sosyal güvenlik primi iş sahibi hissesinin 5 puan kısmı olan miktarı, Hazine ve Maliye Bakanı tarafından karşılanacaktır. Kıdem tazminatları için ise kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından destek sağlanacaktır. Kamuda çalışanlar için, “Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak” maddesinde yer aldığı gibi emekli olmasına rağmen çalışabilecekler. EYT 2023 yılında 5 milyon çalışandan 2 milyon 250 binini emekli etmeye yönelik bir düzenlemedir. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Diğer bir yöntemle il ve ilçelerde bulundan SGK merkezlerinden de gerçekleştirilmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurular da geçerli olacaktır. Online başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için ‘Gelir, Aylık Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi Belgesi’ seçeneğinden başvuruları tamamlayabilecekler. Mart ayı başvurusu yapanlar maaşlarını nisan ayında alabilecekler. 5.500 TL altında emekli maaşı bağlanma işlemi olmayacaktır.