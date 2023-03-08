EYT başvurusu yaparken bunu bilmeyenler yanar! Yapmayanların emekliliği tehlikede!

EYT yasası ile birlikte emekli olma hakkı kazanan 2 milyon vatandaşın emekli olması beklenirken bir uyarı geldi. Emeklilik başvurusu yaparken bunlara dikkat etmeyenin emekliliği yanacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
EMEKLİLİK BAŞVURUSUNDA BUNLARA DİKKATEYT yasası ile birlikte ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olması bekleniyor. Emeklilik başvuruları bu ay itibari ile başladı. Maaşlar ise Nisan ayından itibaren hesaplara yatacak. 1 Mart tarihinde emeklilik başvurusu yapan vatandaşla 31 Mart tarihinde başvuru yapan vatandaş arasında bir fark olmayacak. EYT maaşları ise 1 Nisan tarihinden itibaren başlayacak. EYT yasasıyla emekli olacak vatandaşların büyük çoğunluğunun 4A kapsamında olduğu ve yüzde 87'sinin hala bir yerde çalıştığı biliniyor. EYT başvurusu yapacak vatandaşların başvuru yapmadan önce iş yerlerinden çıkması gerekiyor. Çünkü EYT yasası gereği iş yerinden çıkış belgesi alınması gerekiyor. İşten çıkmadan emeklilik başvurusu yapanların hakları yanıyor. Ancak iş yerinden ayrılırken de verilecek dilekçeye emeklilik sebebinin kesinlikle yazılması gerekiyor.
Bu sebeple kişi çalıştığı yerden tazminat alabilecek. Önemli olan ikinci nokta ise çıkış işleminde kod 8 yani emeklilik gerekçesi ile işten çıkmak olması. Emekli olabilir yazısı isteyen vatandaşlar SGK önlerinde uzun kuyruklar oluşturmuştu ancak bu durumla ilgili internet üzerinden bir belge alınabileceği de öğrenildi. Düzenleme ile birlikte EYT ile emeklilik hakkı kazanan vatandaşlar Gelir-Aylık- Ödenek Talep Belgesi başvurusu yaptıktan sonra emekli olur yazısı kuruma iletilmektedir. Ancak sigortalıların bu yazıyı kurumdan almasına gerek yoktur. E-Devlet sistemi üzerinden SGK Tescil ve Hizmet Dökümü, Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi, Çalışma Hayatım ve SGK internet sitesindeki Ne Zaman Emekli Olurum sayfalarında emekli olacak vatandaşların bütün emeklilik detayları yer almaktadır. Emekli olacak vatandaşların SGK'ya yönlendirilmemesi, e-Devlet sistemi üzerinden alınacak belgenin yeterli olacağı, diğer türlü işlemlerin uzun sürerek vatandaşın beklemek zorunda kaldığı belirtildi. EYT çıkış belgesinin alındığı tarih vatandaş için önem taşıyor. SGK işten ayrılan kişinin SGDP kapsamında tekrar işe girmesine müsaade etmiyor. Aynı ay içinde olmasa da önümüzdeki ay işe giriş yapılabiliyor. Emeklilik başvurusu sonrasında maaşlar bir ay sonra vatandaşın hesabına yatıyor. Örneğin 10 Mart tarihinde işten ayrılan bir kişi 11 Mart tarihinde başvuru yaptıktan sonra işe tekrar girmek için 1 Nisan tarihini beklemesi gerekiyor. Bu sebeple 20 gün işsiz kalıyor ve maaş alma hakkı olmuyor. Ay sonuna doğru iş çıkışı alan bir kişi ise maaş kaybı yaşamıyor.