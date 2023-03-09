EYT başvurusu yetişmediyse üzülmeyin! Bu yöntemle o tarihte çift maaş alabilirsiniz!

Türkiye Büyük Millet Meclisi, emeklilikte yaşa takılanların başvuru sürecindeki yoğunluk nedeniyle emeklilik başvuru işlemlerinin gecikmesi halinde Mayıs ayında iki kat maaş alabilmelerine olanak sağlayan yeni bir yasayı kabul etti. EYT'li 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması beklenen yasa resmen yürürlüğe girdi ve başvuru süreci başladı.
Çalışan EYT'liler için Emeklilik Başvuru Süreci
Başvuru yapacak çalışan EYT'liler için başvuru süreci birkaç aşamadan oluşur. Öncelikle işyerlerinden çıkış belgesi alınmalı. Ardından emeklilik başvurusuna bulunulabilir. Emeklilik kararından sonra istedikleri bir işyerinde çalışabilecek ve maaşlarında da herhangi bir kesinti olmayacak. Ancak memurlar çalışmaya devam etmeleri halinde çift maaş imkanından yararlanamayacak.