Finans
09 Mart 2023 - 08:30

EYT başvurusu yetişmediyse üzülmeyin! Bu yöntemle o tarihte çift maaş alabilirsiniz!

Yeni yasa, emeklilik başvurusu geciken EYT emeklilerine ,Mayıs'ta çift maaş imkanı sağlıyor

Finans
09 Mart 2023 - 08:30
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EYT başvurusu yetişmediyse üzülmeyin! Bu yöntemle o tarihte çift maaş alabilirsiniz!
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Türkiye Büyük Millet Meclisi, emeklilikte yaşa takılanların başvuru sürecindeki yoğunluk nedeniyle emeklilik başvuru işlemlerinin gecikmesi halinde Mayıs ayında iki kat maaş alabilmelerine olanak sağlayan yeni bir yasayı kabul etti. EYT'li 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması beklenen yasa resmen yürürlüğe girdi ve başvuru süreci başladı.

 

Çalışan EYT'liler için Emeklilik Başvuru Süreci



Başvuru yapacak çalışan EYT'liler için başvuru süreci birkaç aşamadan oluşur. Öncelikle işyerlerinden çıkış belgesi alınmalı. Ardından emeklilik başvurusuna bulunulabilir. Emeklilik kararından sonra istedikleri bir işyerinde çalışabilecek ve maaşlarında da herhangi bir kesinti olmayacak. Ancak memurlar çalışmaya devam etmeleri halinde çift maaş imkanından yararlanamayacak.

EYT

EYT Emeklileri Ne Kadar Emekli Maaşı Alacak?

EYT emeklileri için en düşük emekli aylığı 5.500 TL. Ortalama aylık bağlama oranları ise prim ödeme gün sayısı, hizmet yılı, sigorta kolu ve kazanca göre değişir. SSK 7.797 TL, Bağ-Kur 5.811TL. Emekli Sandığı ise ortalama 12.389 TL alıyor.

BASVURU

EYT Emekli Maaşları Ne Zaman Ödenecek?

EYT'liler için başvurular Mart ayında başlayacak. İlk maaş hesaplaması da 1 Nisan itibariyle yapılacak. EYT'liler başvuru sürecinin zamanında tamamlanması halinde ilk maaşlarını Nisan ayında alabilecek. Aksi takdirde Mayıs ayında, hem Nisan hem de Mayıs ayının maaşları birlikte ödenecek. Ayrıca Mart ayında başvuru yapan EYT'li vatandaşlar Ramazan Bayramı ikramiyesi ve Temmuz ayında yapılacak emekli enflasyon zammından da yararlanacak.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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