GÜNDEM
10 Mart 2023 - 21:15

EYT başvurusunda bu detayı atlayanlar yandı! Emeklilik hakları buhar olup uçacak: Kontrol edin

EYT maddelerinin Resmi Gazete'de yayınlanması üzerine EYT'de gözden kaçan detay açıklandı. Emekli olmak isteyenlerin dikkatli olması için uyarılar yapılırken yaş ve prim borcu için bilinmesi gerekenler açıklandı. EYT üzerinden emekli olacaklar bu haberi dikkatli okuyun.

GÜNDEM
10 Mart 2023 - 21:15
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EYT başvurusunda bu detayı atlayanlar yandı! Emeklilik hakları buhar olup uçacak: Kontrol edin
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Emekli olmak isteyen EYT'lilerin merakları günden güne büyürken şartların neler olduğu araştırma konusu haline geldi. SGK ve e devlet üzerinden EYT için başvurular yapılırken yoğunluktan ötürü sistemlere girişlerde zorluklar yaşandı. 24 yıllık bekleyiş ardından gelen düzenlemeyle beraber milyonlarca çalışanın etkilendiği maddeler yasalaştı.

EYT İÇİN MERAK EDİLENLER

-16.03.1999’da SSK’lı olarak işe girdim. 58 gün prim ödemem var. 2001’den itibaren doktor olarak emekli sandığı üzerinden memurum 7320 gün primim var. EYT’den emekli olabilir miyim, olursam hangi güvence üzerinden emekli olabilirim?



-EYT üzerinden emekli olmanız mümkün olurken toplam prim gün sayınız 7378 gün. Memur statüsü üzerinden 7200 prim gününü doldurmak yeterli olacaktır. EMmekli sandığı üzerinden EYT'li olarak emekli olabilirsiniz.

EYT

-Doğum tarihim, 1974. İlk işe başlangıcım 4/A’lı olarak 1997. 56 günüm var. 2000’den bugüne kadar 4/C’den 7886 prim günüm var. EYT’den faydalanabilir miyim?

-8 Eylül 1999 yılından önce sigortası olanlar EYT'den faydalanabilir. 9000 prim günü doldurulması şartıyla beraber 58 prim gün eksiğiniz söz konusu. Bunun tamamlanmasıyla beraber EYT üzerinden emekli olunabilir.

-Günümüzde güncel olarak jandarma olarak hizmet verirken 1982 doğumluyum. Ağustos 1999’da 20 gün SSK sigortam var. 2002 tarihinde uzman jandarma olarak emekli sandığı başlangıcım var. EYT’den faydalanabilir miyim?

-1999 yılında ilk sigorta girişiniz 17 yaşınıza denk geliyor. Emekliliğe dair sigortalı olunması için 18 yaş şartı aranıyor. EYT'den faydalanmanız söz konusu değildir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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