EYT başvurusunda bu detayı atlayanlar yandı! Emeklilik hakları buhar olup uçacak: Kontrol edin

Emekli olmak isteyen EYT'lilerin merakları günden güne büyürken şartların neler olduğu araştırma konusu haline geldi. SGK ve e devlet üzerinden EYT için başvurular yapılırken yoğunluktan ötürü sistemlere girişlerde zorluklar yaşandı. 24 yıllık bekleyiş ardından gelen düzenlemeyle beraber milyonlarca çalışanın etkilendiği maddeler yasalaştı.
EYT İÇİN MERAK EDİLENLER-16.03.1999’da SSK’lı olarak işe girdim. 58 gün prim ödemem var. 2001’den itibaren doktor olarak emekli sandığı üzerinden memurum 7320 gün primim var. EYT’den emekli olabilir miyim, olursam hangi güvence üzerinden emekli olabilirim?
-EYT üzerinden emekli olmanız mümkün olurken toplam prim gün sayınız 7378 gün. Memur statüsü üzerinden 7200 prim gününü doldurmak yeterli olacaktır. EMmekli sandığı üzerinden EYT'li olarak emekli olabilirsiniz.
-Doğum tarihim, 1974. İlk işe başlangıcım 4/A’lı olarak 1997. 56 günüm var. 2000’den bugüne kadar 4/C’den 7886 prim günüm var. EYT’den faydalanabilir miyim? -8 Eylül 1999 yılından önce sigortası olanlar EYT'den faydalanabilir. 9000 prim günü doldurulması şartıyla beraber 58 prim gün eksiğiniz söz konusu. Bunun tamamlanmasıyla beraber EYT üzerinden emekli olunabilir. -Günümüzde güncel olarak jandarma olarak hizmet verirken 1982 doğumluyum. Ağustos 1999’da 20 gün SSK sigortam var. 2002 tarihinde uzman jandarma olarak emekli sandığı başlangıcım var. EYT’den faydalanabilir miyim? -1999 yılında ilk sigorta girişiniz 17 yaşınıza denk geliyor. Emekliliğe dair sigortalı olunması için 18 yaş şartı aranıyor. EYT'den faydalanmanız söz konusu değildir.