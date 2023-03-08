EYT başvurusunda buna dikkat! Bu ibare yoksa emeklilik de yok. EYT yasası kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi sonrasında gelir, aylık, ödenek taleplerinin yeterli olacağı belirtildi. Yılın en çok konuşulan kanunu olan EYT ile birlikte milyonlarca kişi emekliliğe kavuşacak. Emeklilikte yaşa takılanlara göre tasarlanmış bu kanun ile birlikte yaş şartı aranmadan kişilerin emekli olması sağlanacak. EYT'ye başvurular e devlet sistemi üzerinden olacak. İşte detaylar...
EYT İLE EMEKLİLİKTE SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNDAN AÇIKLAMAEmeklilikte yaşa takılanlar için geliştirilen kanun olan EYT yasası ile birlikte 2,5 milyon vatandaşın emeklilik işlemleri tamamlanacak. EYT yasası resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte milyonlarca vatandaş başvuruların nereye yapılacağını merak edip araştırmaya başladı. Sakin olun. EYT'ye başvurmak çok kolay. e - devlet sistemi üzerinden kolayca başvuru sağlayabiliyorsunuz. Nasıl mı? İşte ayrıntılar...
EYT'nin resmi gazetede yayınlanarak kanunlaşması sonrası yoğun başvurular sonrasında Sosyal Sigortalar Kurumundan açıklama geldi. Sosyal Sigortalar Kurumu, çalıştıkları kurumlardan işten ayrılış bildirgelerini aldıktan sonra e devlet sistemi üzerinden Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesinin başvuru için yeterli olunacağı söylendi. İşlem bu kadar basit. Ayrıca SGK yaptığı bir diğer açıklamada çalıştığı kurumun emekli olur açıklaması yazmasına gerek bulunmadığının da altı çizildi. Sadece işten ayrılış bildirgesi ve Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi yeterli bulunuyor. Bu işlemlerde e devlet sistemi üzerinden kolayca halledilebiliyor. İşte SGK'nun açıklaması:
"Bu nedenle, işverenlerce sigortalıların söz konusu belgeleri temin etmesi için Kurumumuza yönlendirilmemesi, e-Devlet üzerinden temin edilecek bilgi ve belgelere istinaden işten ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesi, sadece hizmetlerinde tereddüt olan sigortalılar için Kurumumuzdan resmi yazı talep etmeleri aylık bağlama işlemlerinin en kısa zamanda sonuçlanmasını ve sigortalıların herhangi bir mağduriyet yaşamamalarını sağlayacaktır."