Finans
06 Nisan 2023 - 01:00

EYT başvurusunu kaçıranlara son çağrı! O banka müjdeyi verdi: Prim borcu olanlara emeklilik yolu böyle açılacak!

Mart ayıyla beraber EYT yasası Resmi Gazete'de yayımlanırken senelerdir hayali kurulan emeklilik için dilekçeler SGK iletilmeye başlandı. EYT'linin nisan ayı itibariyle maaş hizmetlerinden yararlanabileceği bilinirken vatandaşlara prim borcu olanlar için harekete geçildi.

Finans
06 Nisan 2023 - 01:00
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EYT başvurusunu kaçıranlara son çağrı! O banka müjdeyi verdi: Prim borcu olanlara emeklilik yolu böyle açılacak!
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Prim ve hizmet süresine bakıldığında EYT yasası kapsamında doğum, askerlik, yurt dışı borçlanmaları için prim borcu olanlara imkan sunuldu. SGK, prim borçları sıfırlanırken hizmet süreleri tamamlanmasıyla EYT'lilerin başvuruları başladı. Akbank, prim borcu olanlara emeklilik dilekçesi vermeyenlere müjdeli haber geldi. EYT'lilere seslenen Akbank, tek başvuru ile prim borçlarının üstleneceği bildirildi.

Akbank EYT'lilere kampanya

AKBANK'TAN EYT'LİLERE KAMPANYA



EYT yasasıyla beraber vatandaşlara yeni haberler verilirken Akbank, prim borçlarının üstlenmesi belirtildi. Bu kapsam üzerinde şartlara uygunluk bakılırken özel banka, %1,78 faiz oranıyla 36 ay vade imkanı verildi.

Akbank, yüzde 2,69 faiz ve 12 ay vadeyle parametreleri doğrultusunda 100 bin TL'lik desteği sunulurken EYT'lilere 2.327,77 TL'lik taksit ödemeleri sorumlu olundu.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

EYT düzenlemeleri üzerinden kredi kampanyasına sadece banka şubeleri aracılığıyla başvuru yapılırken Akbank, başvuru sırasında kimlik kartı, gelir belgesi ve SGK Tescil ve Hizmet Dökümü evrağının teslim edilmesi gerektiğini bilgisi verildi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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