EYT başvurusunu kaçıranlara son çağrı! O banka müjdeyi verdi: Prim borcu olanlara emeklilik yolu böyle açılacak!

Prim ve hizmet süresine bakıldığında EYT yasası kapsamında doğum, askerlik, yurt dışı borçlanmaları için prim borcu olanlara imkan sunuldu. SGK, prim borçları sıfırlanırken hizmet süreleri tamamlanmasıyla EYT'lilerin başvuruları başladı. Akbank, prim borcu olanlara emeklilik dilekçesi vermeyenlere müjdeli haber geldi. EYT'lilere seslenen Akbank, tek başvuru ile prim borçlarının üstleneceği bildirildi.
AKBANK'TAN EYT'LİLERE KAMPANYA
EYT yasasıyla beraber vatandaşlara yeni haberler verilirken Akbank, prim borçlarının üstlenmesi belirtildi. Bu kapsam üzerinde şartlara uygunluk bakılırken özel banka, %1,78 faiz oranıyla 36 ay vade imkanı verildi. Akbank, yüzde 2,69 faiz ve 12 ay vadeyle parametreleri doğrultusunda 100 bin TL'lik desteği sunulurken EYT'lilere 2.327,77 TL'lik taksit ödemeleri sorumlu olundu.