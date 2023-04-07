EYT bekleyen milyonlarca kişiye kötü haber! O şartı sağlamayan maaş alamayacak: Gizli detay ortaya çıktı

Son zamanlarda, yaklaşık 1.6 milyon kişinin başvurduğu Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili ayrıntılar netleşti. EYT maaşları ne zaman ödeneceği merak edilirken, bu emeklilik şartını sağlamayanlar emekli olamayacaklar. Ayrıntılar haberimizde... Son zamanlarda, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) takvimi ile ilgili ayrıntılar netleşti. Yaklaşık 1.6 milyon kişinin başvurduğu EYT'de ilk maaşların ne zaman ödeneceği merak edilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliliğe başvurmayanların çoğunun kamu çalışanları olduğunu ifade etti.
ÖDEMELER 17-26 NİSAN ARASI YATIRILACAK
Hazal Ateş'in haberine göre, Sabah Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda yapılan çalışmalar sonuç veriyor. Normal dönemde ayda 35 bin olan aylık bağlama işlemi sayısı, son zamanlarda 300 bini geçti. Emeklilik işlemleri tamamlananlar, Nisan ayından itibaren peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alabilecekler. SSK'lı EYT'lilerin aylıkları 17-26 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur'luların da 25-28 Nisan tarihleri arasında yatacak. Bayram ikramiyeleri ise 17 Nisan'dan itibaren yatacak. Aylık bağlama işlemi tamamlanamayanlara ödemeler geriye dönük hak kaybı olmadan Mayıs ayında yapılacak. EYT konusu, son yılların en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmişti. Emeklilik yaşını bekleyemeyenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla yapılan çalışmaların sonuç vermesi, EYT'liler tarafından sevinçle karşılanacak gibi görünüyor. Ancak konu hala tartışmaları da beraberinde getiriyor ve bazı kesimler tarafından eleştiriliyor.