GÜNDEM
07 Nisan 2023 - 11:00

EYT bekleyen milyonlarca kişiye kötü haber! O şartı sağlamayan maaş alamayacak: Gizli detay ortaya çıktı

Son zamanlarda, yaklaşık 1.6 milyon kişinin başvurduğu Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili ayrıntılar netleşti. EYT maaşları ne zaman ödeneceği merak edilirken, bu emeklilik şartını sağlamayanlar emekli olamayacaklar. Ayrıntılar haberimizde...

GÜNDEM
07 Nisan 2023 - 11:00
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EYT bekleyen milyonlarca kişiye kötü haber! O şartı sağlamayan maaş alamayacak: Gizli detay ortaya çıktı


Son zamanlarda, yaklaşık 1.6 milyon kişinin başvurduğu Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili ayrıntılar netleşti. EYT maaşları ne zaman ödeneceği merak edilirken, bu emeklilik şartını sağlamayanlar emekli olamayacaklar. Ayrıntılar haberimizde...

Son zamanlarda, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) takvimi ile ilgili ayrıntılar netleşti. Yaklaşık 1.6 milyon kişinin başvurduğu EYT'de ilk maaşların ne zaman ödeneceği merak edilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliliğe başvurmayanların çoğunun kamu çalışanları olduğunu ifade etti.

ÖDEMELER 17-26 NİSAN ARASI YATIRILACAK



ödeme

Hazal Ateş'in haberine göre, Sabah Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda yapılan çalışmalar sonuç veriyor. Normal dönemde ayda 35 bin olan aylık bağlama işlemi sayısı, son zamanlarda 300 bini geçti. Emeklilik işlemleri tamamlananlar, Nisan ayından itibaren peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alabilecekler. SSK'lı EYT'lilerin aylıkları 17-26 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur'luların da 25-28 Nisan tarihleri arasında yatacak. Bayram ikramiyeleri ise 17 Nisan'dan itibaren yatacak. Aylık bağlama işlemi tamamlanamayanlara ödemeler geriye dönük hak kaybı olmadan Mayıs ayında yapılacak.

EYT konusu, son yılların en önemli gündem maddelerinden biri haline gelmişti. Emeklilik yaşını bekleyemeyenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla yapılan çalışmaların sonuç vermesi, EYT'liler tarafından sevinçle karşılanacak gibi görünüyor. Ancak konu hala tartışmaları da beraberinde getiriyor ve bazı kesimler tarafından eleştiriliyor.

31 AĞUSTOS'A KADAR ÖDENMESİ GEREKİYOR

emekli

Sosyal Güvenlik Kurumu, prim borcu ve genel sağlık sigortası (GSS) borcu bulunan 14 milyon 600 bin vatandaşa borç yapılandırma imkanı sunuyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen vatandaşların ise acele etmeleri gerekiyor.

GSS borcu bulunanlar için müjdeli bir haber de var. Gelir testi sonucunda kişi başına düşen brüt gelir, asgari ücretin üçte birinden az ise GSS borcu silinecek. Geliri bu tutarın üzerinde olanlar ise anaparayı 31 Ağustos'a kadar öderlerse gecikme zammından kurtulabilecekler.

SSK ve Emekli Sandığı kapsamındaki sigortalıların GSS borcu bulunması emekli aylığı bağlanmasını engellemiyor. Ancak, Bağ-Kur kapsamında emekli aylığı almak isteyenlerin GSS borcunu ödemeleri gerekiyor. Kısmi veya part-time çalışanlar da prim borçlarını tamamlayabilecekleri bir fırsattan yararlanabilecekler.

İsteğe bağlı sigorta primlerinin sigortalılık süresine sayılabilmesi için ise 2008 yılından sonra 12 ay prim yatırılması gerekiyor. Emeklilik dilekçesi de borcun ödendiği tarihte geçerli olacağından, emekli aylığı borcun ödendiği tarihi takip eden ayın başında ödenecektir.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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