EYT bekleyenler rahat nefes alacak: Erken emekliliğe giden yol onlar için de açıldı! 50 yaş üstü kadınlar ve 55 yaş üstü erkekler için 15 yıl 3600 prim günü detayı..

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi milyonlarca vatandaşın yakın takibinde. Yasanın bir ance çıkmasını bekleyen EYT'liler de prim gün sayısı 5 bine ulaşmasa da 3 bin 600'ü aşanlara erken emekliliğin yolu açıldığı öğrenildi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, EYT yönetmeliğinin Aralık ayında meclise sunulacağını ve Ocak ayında yürürlüğe gireceğini açıkladı. Yeni pakette işveren emeklilik yardımları ve emekli çalışanların karşılaştıkları sorunları çözmeye yönelik önlemler de yer alacak.
8 EYLÜL 1999'A KADAR SİGORTALI OLUNMALIDIR
1999 yılında emeklilik yaşı getirildiğinde başka bir düzenleme yapılmıştır.