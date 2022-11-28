GÜNDEM
28 Kasım 2022 - 11:22

EYT bekleyenler rahat nefes alacak: Erken emekliliğe giden yol onlar için de açıldı! 50 yaş üstü kadınlar ve 55 yaş üstü erkekler için 15 yıl 3600 prim günü detayı..

EYT'lilerin merakla beklediği anlaşma sonuçlandı ve Meclis'e sunulmasına sadece günler kaldı. EYT sistemini kullanmak isteyip de prim günlerini kaçıranlar için borçlanma yöntemi aranıyor. Uzun zamandır beklenen iyi haber sonunda geldi ve 3.600'den fazla ikramiye günü olanlar erken emekli olma yolunda. Bir kararname, yasanın 1999 yılına kadar eski haline getirilmesini öngörülürken hak sahibi kadınlar 50 yaşına geldiklerinde ve erkekler 55 yaşına geldiklerinde emekli maaşı alabilecekler.

GÜNDEM
28 Kasım 2022 - 11:22
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EYT bekleyenler rahat nefes alacak: Erken emekliliğe giden yol onlar için de açıldı! 50 yaş üstü kadınlar ve 55 yaş üstü erkekler için 15 yıl 3600 prim günü detayı..


Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi milyonlarca vatandaşın yakın takibinde. Yasanın bir ance çıkmasını bekleyen EYT'liler de prim gün sayısı 5 bine ulaşmasa da 3 bin 600'ü aşanlara erken emekliliğin yolu açıldığı öğrenildi.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, EYT yönetmeliğinin Aralık ayında meclise sunulacağını ve Ocak ayında yürürlüğe gireceğini açıkladı. Yeni pakette işveren emeklilik yardımları ve emekli çalışanların karşılaştıkları sorunları çözmeye yönelik önlemler de yer alacak.

8 EYLÜL 1999'A KADAR SİGORTALI OLUNMALIDIR

50 yaş üstü kadınlar ve 55 yaş üstü erkekler için 15 yıl 3600 prim günü detayı



1999 yılında emeklilik yaşı getirildiğinde başka bir düzenleme yapılmıştır.

15 YIL VE 3600 PRİM GÜNÜ MADDESİNE DİKKAT!

15 yıl sigortalı olanlar, 3.600 gün ikramiye ve kıdem tazminatı aldıktan sonra emekli olabiliyor. Emeklilik hakları ile ilgili olarak, basamak geçiş tablosundaki yaş bekleniyor. Edinilen bilgilere göre ise Çalışma Bakanlığı, 1999 öncesi EYT düzenlemelerini yeniden yasalaştırmayı hedefliyor.

Bu durumda 15 yıl sigortalılık ve 36.000 gün sigorta primi şartlarını sağlayanlara gün geçtikçe zam yapılacak. Kadınlar için 50 yaşında, erkekler için 55 yaşında yaşlılık aylığı ödenmektedir.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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