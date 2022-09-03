YAŞAM
03 Eylül 2022 - 18:45

EYT bekleyenlere müjde! 1.5 milyon kişi emekli olacak

EYT'yi bekleyenler için son dakika haberi. Hükümet, yaş emekliliği sorununu çözmek için çalışmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, masada tek formülün olduğunu iddia ediyor. Detaylar haberimizde...

YAŞAM
03 Eylül 2022 - 18:45
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EYT bekleyenlere müjde! 1.5 milyon kişi emekli olacak


EYT'yi bekleyenler için son dakika haberi. Hükümet, yaş emekliliği sorununu çözmek için çalışmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, masada tek formülün olduğunu iddia ediyor. İncelenen formülün detayları ortaya çıktı. Böylece erkeklerde 9.000 gün 25 yılı, kadınlarda 7.200 gün ve 20 yılı tamamlayanlar emekli olacak. 1999 ve öncesinde çalışanlara fayda sağlayacak olan düzenlemenin ardından 1,5 milyon kişinin emekliliğine  kavuşacağı düşünülüyor.

Emeklilik yaşına ulaşan insanlar için işler hızla artıyor. Bakanlık bünyesinde oluşturulan çalışma grupları, yaş, yıl, kıdem, emeklilik ve maaş konularında derinlemesine çalışmaktadır.

Tek Çözüm Bulunuyor



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tek formül olduğunu belirtti. TRT haber Haber'in haberine göre bunun detayları da ortaya çıktı. Erkeklerde 9 bin gün 25 yılı, kadınlarda 7 bin 200 gün 20 yılı tamamlayanlar emekli olacak.

1.5 Milyon Kişi Emekliliğine Kavuşacak

1999 ve öncesi çalışanlar yönetmelikten yararlanacak. Bu sürece sadece SSK mensupları değil, Bağ-Kur vatandaşları da dahil edilecek. Bu bağlamda Türkiye'de her yıl 1 milyon kişi bulunuyor ve 450 bin kişi emekliliğine kavuşacak. Yasa yürürlüğe girdiğinde 1,5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Son Kararı Alacak 

AK Parti MYK toplantısında 1 Ekim'den itibaren TBMM'de yapılması beklenen tüm ekonomik düzenlemeler de görüşüldü. Bunlardan biri de EYT yönetmeliğidir. Bölümde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verildi. Proje tamamlandığında onay için Cumhurbaşkanlığına sunulacak. Nihai hazırlık metni yasa tasarısı olarak Kongre gündemine alınacak

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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