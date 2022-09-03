EYT bekleyenlere müjde! 1.5 milyon kişi emekli olacak

EYT'yi bekleyenler için son dakika haberi. Hükümet, yaş emekliliği sorununu çözmek için çalışmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, masada tek formülün olduğunu iddia ediyor. İncelenen formülün detayları ortaya çıktı. Böylece erkeklerde 9.000 gün 25 yılı, kadınlarda 7.200 gün ve 20 yılı tamamlayanlar emekli olacak. 1999 ve öncesinde çalışanlara fayda sağlayacak olan düzenlemenin ardından 1,5 milyon kişinin emekliliğine kavuşacağı düşünülüyor. Emeklilik yaşına ulaşan insanlar için işler hızla artıyor. Bakanlık bünyesinde oluşturulan çalışma grupları, yaş, yıl, kıdem, emeklilik ve maaş konularında derinlemesine çalışmaktadır.
Tek Çözüm Bulunuyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, tek formül olduğunu belirtti. TRT haber Haber'in haberine göre bunun detayları da ortaya çıktı. Erkeklerde 9 bin gün 25 yılı, kadınlarda 7 bin 200 gün 20 yılı tamamlayanlar emekli olacak.