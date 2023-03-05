EYT bitti, EPT başladı! Bu kişilerin emeklilik hayalleri suya düştü: Eğer o şart kaldırılırsa...

EYT resmi gazetede yayınlandı. Böylece yaklaşık 2 milyon 250 bin EYT mağduru talep formu doldurduğunda emekli aylığına hak kazanıyor. 8 Eylül 1999'dan önce olduğu gibi, prim gün şartının 5 bin güne düşürüleceği varsayılmıştı. Ancak yönetmelikte böyle bir nokta yoktu.
EYT yönetmeliğine göre 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olup, sigortalılık süresi kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl olanlar aylık alabilir. Emekliler, yaş dışındaki koşulları sağlamaları halinde emekli veya yaşlılık aylığı alabilirler. Emekli olduktan sonraki 30 gün içinde aynı işe yeniden başlayan tüm çalışanlara yüzde 5'lik bir işte kalma ikramiyesi verilir. ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olabilmesine olanak sağlayan düzenlemede, vatandaşlar da başvuru başladıktan sonra süre sınırlaması olmaksızın ve sosyal güvenlik kurumlarına gitmeden e-devlet üzerinden emeklilik işlemlerini planlayabilecek. SGK, emeklilik başvurusunun aşamalarını tek tek anlatan bir animasyon filmi hazırladı. Video, başvuru sürecinin adımlarını tek tek anlatıyor. SGK önünde uzun kuyruklar oluşması durumunda bazı vatandaşlar e-devlet üzerinden emeklilik başvurularını yapmaya çalışıyor. Ancak yoğunluktan dolayı e-devlet açılmıyor. EYT'li emekliliğin sevincini yaşarken, Emeklilikte Prime Takılanlar sosyal medyada isyan ediyor. EYT Yönetmeliği gündeme geldiğinde 8 Eylül 1999 öncesinde olduğu gibi prim gün şartının 5 bin güne düşeceği varsayılıyordu. Konuyla ilgili gereklilikler ve açıklamalar bu yöndeydi. Hatta yüzbinlerce EYT'li, ikramiye günlerini 5.000 güne doldurarak, askerlik borcu ve analık borcu yaparak emeklilik hayali kurdu. Ancak beklenen olmadı. Resmi yayında yayınlanan EYT yönetmeliği prim gün şartını 5 bine indirmedi. Yönetmelikte sadece yaş şartı kaldırılmış, kademeli prim sistemi ile emekliliğe geçişin önü açılmıştır. Emekli Prime Takılanlar sosyal medyada ayaklandı. EPT hala düzenlemeyi bekliyor. Fazla günlerin 8 Eylül 1999 tarihi itibariyle 5 bin güne indirilmesini istiyor.