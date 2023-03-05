EYT Kanunu, emekli olduktan sonraki süreçte çalışmaya devam edenler için sosyal güvenlik prim teşvikleri getirmiştir. Sosyal güvenlik primlerine işveren katkısının 5 puanlık kısmı Devlet Hazinesi tarafından karşılanır. Katkı payı alan ve emekli aylığı ve yaşlılık aylığı alan kişilere maaş kesintisi yapılmadan çalışma imkanı sunulacak. Asgari ücretli çalışana verilecek destekte bu miktar 500,40 liradan en yüksek ücretli işçi başına 3 bin 753 liraya kadar değişmektedir. Özel sektörde çalışan işçilerin eski işlerine dönmeleri için tanınan süre de 30 güne uzatıldı. EYT faydalanıcılarının tamamı çalışmaya devam ederse 10 ayda prim teşviklerinin maliyeti 6,3 milyar lira, yüzde 75'i çalışmaya devam ederse 4,7 milyar lira olarak hesaplandı.
EKONOMİ
05 Mart 2023 - 12:55
EYT çalışanları için ayrıcalıklı sigorta primleri devreye alındı! Zorunlu emeklilikte dikkat çeken detay..
EYT'den son dakika gelişmesi bilgisi paylaşıldı. İlk emekliler, EYT yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlandığı gecenin sabahı emeklilik sertifikalarını aldı. Emeklilerin çoğu çalışmaya devam ediyor. EYT Kanunu, emekli olduktan sonraki süreçte çalışmaya devam edenler için sosyal güvenlik prim teşvikleri getirmiştir. Alt işverenden işçi kadrosuna geçiş yapanların emekliliği ile ilgili net olmayan noktalar ortaya çıktı.
EKONOMİ
05 Mart 2023 - 12:55