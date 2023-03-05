EKONOMİ
05 Mart 2023 - 12:55

EYT çalışanları için ayrıcalıklı sigorta primleri devreye alındı! Zorunlu emeklilikte dikkat çeken detay..

EYT'den son dakika gelişmesi bilgisi paylaşıldı. İlk emekliler, EYT yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayımlandığı gecenin sabahı emeklilik sertifikalarını aldı. Emeklilerin çoğu çalışmaya devam ediyor. EYT Kanunu, emekli olduktan sonraki süreçte çalışmaya devam edenler için sosyal güvenlik prim teşvikleri getirmiştir. Alt işverenden işçi kadrosuna geçiş yapanların emekliliği ile ilgili net olmayan noktalar ortaya çıktı.

EKONOMİ
05 Mart 2023 - 12:55
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EYT çalışanları için ayrıcalıklı sigorta primleri devreye alındı! Zorunlu emeklilikte dikkat çeken detay..


EYT Kanunu, emekli olduktan sonraki süreçte çalışmaya devam edenler için sosyal güvenlik prim teşvikleri getirmiştir. Sosyal güvenlik primlerine işveren katkısının 5 puanlık kısmı Devlet Hazinesi tarafından karşılanır. Katkı payı alan ve emekli aylığı ve yaşlılık aylığı alan kişilere maaş kesintisi yapılmadan çalışma imkanı sunulacak. Asgari ücretli çalışana verilecek destekte bu miktar 500,40 liradan en yüksek ücretli işçi başına 3 bin 753 liraya kadar değişmektedir.

Özel sektörde çalışan işçilerin eski işlerine dönmeleri için tanınan süre de 30 güne uzatıldı. EYT faydalanıcılarının tamamı çalışmaya devam ederse 10 ayda prim teşviklerinin maliyeti 6,3 milyar lira, yüzde 75'i çalışmaya devam ederse 4,7 milyar lira olarak hesaplandı.



EYT çalışanları için ayrıcalıklı sigorta primleri devreye alındı

YÜZDE 87'Sİ İŞ HAYATINDA

Emeklilik hakkı kazanan SSK'lı işçilerin yüzde 87'si çalışma hayatlarına aktif olarak katılıyor. Yıl içerisinde emekli olabileceklerin 1,7 milyonu SSK, 496 bininin Emekli Sandığı olarak belirlendiği bildirilirken 89 bininin de Bağ-Kur kapsamında olduğu belirtildi. SSK üyeleri (4A) için ikramiye teşvikleri ve yeni işe alımlarda prim kaybı beklenmemektedir.

EYT'nin aylık ortalama emekli maaşı 8 bin 733 lira olarak hesaplanırken, SSK emeklileri 7 bin 797 lira, Bağ-Kur emeklileri 5 bin 811 lira, Emekli Sandığı emeklileri ise yaklaşık olarak 12 bin 389 lira gibi bir rakam alacaklar.

DÜŞÜK ÜCRET BİLDİRİLMEYECEK

İşverenler, EYT kapsamında işten çıkarılmalarından sonraki 30 gün içinde işe dönen personelini eksik ücretle bildirirlerse SGK incelemesiyle karşı karşıya kalabilirler. EYT'den sonra emekli olanlar SSK'da ve Bağ-Kur'da çalışmaya devam ediyor ama emekli maaşı kesilmiyor.

Kıdem tazminatı hakkını kaybetmemek için işveren ile iş sözleşmesinin fesih üzerine feshedildiğini belirtmek yerinde olacaktır. Daha önce olduğu gibi, her yıl günde 30 emekli maaşı alıyor.

ESNAF PRİM ÖDEMEYECEK

Bağ-Kur bünyesinde görev yapan emekli EYD üyeleri, emekli maaşlarında kesinti veya ikramiye ödemeden faaliyetlerine devam etmektedir. SSK Emekli Sandığı'ndan ayrıldıktan sonra Bağ-Kur üyesi olarak faaliyetlerine başlayan EYT'liler, ikramiye ödemeden esnaf olarak da çalışabilmektedirler. Ayrıca, taşeronlardan geçici olarak görevlendirilen çalışanların zorunlu emeklilikleri de sona ermiştir.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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