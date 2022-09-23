Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. HAK-İŞ Derneği ziyareti sırasında konuşan Bakan Bilgin, "Şu anda çözüm aşamasındayız" ifadelerini kullandı. Toplu sözleşmelerin aslında önemli araçlar olduğundan bahseden Bakan Vedat Bilgin, kamu çerçevesinin protokolünün de öneminde bahsetti. Bunların çalışanlara karşı başka sorumlulukları sağlayan bir çalışma protokolü olduğunu söyleyen Bakan Bilgin tüm kamuoyuyu da kapsadığını kaydetti.
GÜNDEM
23 Eylül 2022 - 17:34
EYT çalışmasında çözüm aşamasına gelindi! Yaşla ilgili bir problem ortadan kalkıyor..
EYT'den beklenen müjdeli haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından duyuruldu. Bakan Bilgi, herkesin merak ettiği yaşla ilgili problemin ortadan kalktığını belirterek “Dosyayı tamamladığımız gün Türk kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.
GÜNDEM
23 Eylül 2022 - 17:34
EDİTOR
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