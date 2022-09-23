GÜNDEM
23 Eylül 2022 - 17:34

EYT çalışmasında çözüm aşamasına gelindi! Yaşla ilgili bir problem ortadan kalkıyor..

EYT'den beklenen müjdeli haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından duyuruldu. Bakan Bilgi, herkesin merak ettiği yaşla ilgili problemin ortadan kalktığını belirterek “Dosyayı tamamladığımız gün Türk kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.

GÜNDEM
23 Eylül 2022 - 17:34
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EYT çalışmasında çözüm aşamasına gelindi! Yaşla ilgili bir problem ortadan kalkıyor..


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. HAK-İŞ Derneği ziyareti sırasında konuşan Bakan Bilgin, "Şu anda çözüm aşamasındayız" ifadelerini kullandı.

Toplu sözleşmelerin aslında önemli araçlar olduğundan bahseden Bakan Vedat Bilgin, kamu çerçevesinin protokolünün de öneminde bahsetti. Bunların çalışanlara karşı başka sorumlulukları sağlayan bir çalışma protokolü olduğunu söyleyen Bakan Bilgin tüm kamuoyuyu da kapsadığını kaydetti.



EYT çalışmasında çözüm aşamasına gelindi

"EYT'de çözüm aşamasına gelindi"

EYT kapsamının 99 öncesinde çalışmış olan kişilerin bir emeklilik sorunu olduğunu söyleyen Bakan Vedat Bilgin, yaşa bağlı olan bir sorunda çözülme aşamasına geldiklerini dile getirdi. Çalışmanın tamamlanır tamamlanmaz kamuoyu ile paylaşılacağının altını çizen Bakan Bilgin, önceliklerinin acil sorunlar olduğunu ve bununla ilgili de çalışmalarını hızlandırdıklarının ifade etti.

Bunlarla birlikte, 696 ile geçen işçilerin sorunlarını olduğunu ve bu sorunun da neredeyse kolay hale getirildiğini aktaran Bakan Bilgin, artık hazırlıkların tamamlandığını ve 90 bin işçinin kadro verilmesi çalışmasını tamamladıklarını belirli aşamadan sonra da uygulamaya koyacaklarını söyledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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