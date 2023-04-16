EYT çıkmadıysa üzülmeyin! Bağkur'lulara müjde geldi: 900 gün prim indirimi yolda!

EYT sistemiyle ilgili konular Türkiye'de hala tartışılmakta ve gündemde kalmaktadır. Son gelişmeler doğrultusunda, EYT staj ve çıraklık mağdurları tarafından yapılan çağrılar AK Parti tarafından da duyulmuş ve konuyla ilgili çalışmalar yapılacağı açıklanmıştır. İşte detaylar... AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun staj süresi başlangıcının düzenlenmesi talebi, farklı şartlar getirilmesinin mağduriyet oluşturup oluşturmayacağına bakılması gerektiği şeklindeki ifadeleri de dikkat çekmektedir. Bu durumda, EYT sistemiyle ilgili konuların torba yasa içerisinde yer alması ve hukuki düzenlemelerin yapılması beklenmektedir.
MEHMET EMİN AKBAŞOĞLU AÇIKLAMA YAPTI
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT konusunda yapılan düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yapılan reformun çok önemli olduğunu ve yaş sınırı olmadan emeklilik hakkı verildiğini belirtti. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan ve prim gün sayısını dolduran herkesin, askerlik veya doğum borçlanması gibi yöntemlerle borçlanma yaparak emekli olabileceğini söyleyen Akbaşoğlu, başvuruların mart ayında yapıldığında nisan ayından itibaren emekli aylığı almaya hak kazanılabileceğini ifade etti. Bu konuda birçok kişinin emekli aylığını aldığını ya da almaya hak kazandığını söyleyen Akbaşoğlu, EYT staj çıraklık mağduriyeti konusunun ayrı bir başlık olarak ele alınması gerektiğini belirtti. Statü farklılıklarının bulunduğunu ve teknik bir mesele olduğunu ifade eden Akbaşoğlu, konunun ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini söyledi ve her toplumun lehine her şeyin ortaya konulduğunu vurguladı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı bir açıklama yaparak EYT düzenlemesiyle ilgili esnaf ve sanatkarların faydalanamamasının burukluğunu dile getirdi. Palandöken, prim gün sayısının eşitlenerek norm birliği sağlanmasını istedi ve esnafın da SSK'lının 7 bin 200 prim günü ile emekli olabilmesi gerektiğini belirtti. EYT düzenlemesinin geriye dönük borçlanma hakkı vermediği için esnafın mağduriyetlerinin arttığını vurgulayan Palandöken, esnafa geriye dönük borçlanma hakkı sağlanmasıyla devlete önemli bir gelir kaynağı olabileceğini söyledi. Palandöken, EYT düzenlemesine ek bir madde ilave edilerek esnaf ve staj mağdurlarının da faydalanmasının önünün açılması gerektiğini belirtti.