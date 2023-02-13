EYT çıkmayan 1999 öncesi girişliler dikkat! Son dakika ek madde eklendi: Az önce duyuruldu

SGK, SSK ve Bağkur'lu olarak 1999 ile 2008 arasında sigortalı olanlar için emeklilik için müjdeli bir haber yayımlanmıştı; EYT'yi beklemeden 48, 49 ve 50 yaşına ulaşmış olanların emekli olma şansı. Yeni yasada yaş sınırı kaldırıldığından, EYT tasarısı meclise sunulurken SGK, SSK ve Bağkur'lu sigortaların emeklilik şartlarını güncelledi. Böylelikle, 1999 öncesi ve sonrası ile 2000 - 2008 arası sigortalara müjdeli bir haber olarak, EYT'yi beklemeden emekli olma şansı sağlanacak. Güncellenen emeklilik tablosu verileriyle birlikte, emekli olma şansı olanların yaş sınırları belirlenmiş oldu. Buna göre, EYT beklenmeden emekli olma şansına sahip olan SGK, SSK ve Bağkur'lu sigortalar 48 yaşından başlayarak her yaş için ayrı ayrı belirlenmiş olan şartları tamamladıkları takdirde emekli olabilirler. Böylelikle emeklilikte yaş sınırlaması ortadan kaldırılmış ve emeklilik hakkına sahip olanların yaşlarına bağlı olarak emekli olmaları sağlanmış oldu. Bu yeni düzenlemeyle uyumlu olarak, sigortalıların daha erken yaşlarda emekli olmalarına ve emekli olma şanslarının arttırılmasına olanak sağlanmıştır.
SGK, SSK VE BAĞKUR'LU 1999 - 2008 SİGORTA GİRİŞİ OLANLARA MÜJDE! 48, 49, 50 YAŞI OLAN EYT’Yİ BEKLEMEDEN EMEKLİ OLACAK!Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra SGK, emekliliğin başvurulması için aranılan prim günü ve hizmet yılı süresini tamamlayan 8 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı getirilen yasa hükümleri olmaksızın kişiler için emeklilik hakkının tanındığını duyurmuştu. Emeklilik hakkı elde etmek için SGK'nın yeni emeklilik tablosu oluşturulmuş ve bu tablo kadın ve erkekler için 1999 öncesi, 2000 - 2008 arası ve sonrası yaş yıl prim şartlarını içermekteydi. Bu yeni emeklilik tablosu emeklilik için aranan prim gün ve yaş şartlarının kolayca doldurulabilmesi için tüm kamuoyuna duyurulmuş ve herkese emeklilik hakkı tanınmasının önündeki engeller ortadan kaldırılmıştı.
EYT YASASI İLE 1999 ÖNCESİ YAŞ ŞARTSIZ EMEKLİLİK HAKKI ELDE ETTİ!Eylül 1999 öncesi işe giriş tarihi olan kişilere 5 bin prim günü ile kadınlarda 20 erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresinin doldurulması ile erken emeklilik hakkı tanınmış oldu. Yıpranma indirimiyle İşçiler, çalışmalarının süresine göre primlerini yükseltirken yaş konusunda da bir avantaj kazanmış oluyor. Ancak her meslek için belirlenen süre aralıkları bulunuyor. Bu süre 5 yılı geçemiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, MIT ve Emniyet mensupları için bu süre 8 seneye kadar çıkabiliyor. Bu kurumlarda çalışanlar 8 yıllık ek süreyi primlerine ekletebiliyor. EYT SONRASI KADINLARDA EMEKLİLİK PRİM YIL ŞARTLARI TABLOSU! İLK İŞE GİRİŞ TARİHİ 1999 ÖNCESİ, 200-2008 ARASI VE SONRASI KADINLARDA KİM KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLACAK?
Eşit Yeterlilik Yasası (EYT), 8 Eylül 1999'den önce işe başlayan kadınlar için yaş şartı olmaksızın 5 bin prim günü ve 20 senelik sigortalılık süresini doldurmaları halinde yaşa bakılmaksızın hemen emekli olma hakkını getiriyor. 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arası işe başlayan kadınlar ise 25 yıl ve 58 yaş şartı ile 7 bin prim günü ile emekli olabilecekler. 2008 sonrası işe başlayan kadınlar ise 28 yıl ve 58 yaş şartı ile 7.200 prim gün şartı ile emeklilik hakkı elde edebilecekler. Bu yasanın meclise sunulması bekleniyor. İLK İŞE GİRİŞ TARİHİNE GÖRE ERKEKLERİN EMEKLİLİK TABLOSU! PRİM GÜN YIL YAŞ ŞARTLARI TABLOSU GÜNCEL! ERKEKLER KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİR?
EYT yasasının meclise sevk edilmesi ile beraber erkeklerin emekliliği için çok önemli bir adımın atıldığını söyleyebiliriz. 1999 ve 2008 arasında sigortalılık süresini dolduran erkekler için 25 yaş yaş şartsız emeklilik hakkı sağlanıyor. Ayrıca, 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008 arası ilk işe giriş tarihi olan erkeklerde 7 bin prim gün şartı ile 60 yaşında emeklilik hakkı verilirken, 1 Mayıs 2008 ile sonrası için ise 25 yıl ve 60 yaş şartına 7.200 prim gün şartı emekli olabilecekler. EYT yasasının bu hafta içerisinde meclise sevk edilmesi beklenirken, 48, 49 ve 50 yaşındaki erkekler EYT’yi beklemeden emekli olabilmektedir.