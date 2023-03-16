EYT çıktı, piyangosu onlara vurdu! O çalışanların maaşı 60.000 TL'ye çıktı: Ne doktor, ne savcı erişebildi













40 Bin TL’den Aşağıda Maaş Bulunmuyor!

Meslek Sahipleri Aç Kalmayacak

EYT’nin çıkması ile birlikte yaşanılmış olan gelişmeler hız kesmiyor. Nitelikli usta emekliliğe ayrılırken kimileri de bu işten büyük karlarda ayrılmaktadır.Son yıllarda sanayide nitelikli eleman sıkıntıları ile gündemde olan Türkiye’nin, bu sorunun üstüne de Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu eklendi. Sanayide nitelikli eleman sıkıntısı bulunurken usta maaşları 60 bin TL’ye kadar yükseldi. EYT’nin etkisi ile birlikte, sanayide nitelikli eleman sıkıntısı da artmış durumda ve bu da mavi yakalıların maaşlarını yükseltmektedir. Son dönemlerde ise, sanayide çalışan ustaların maaşları 60 bin TL’ye çıktı.Elektrik teknisyenliği, kaynak ustası, kalıpçılık gibi mesleklerin ustaları artık 40 – 60 bin TL arasında maaşlar almaya ve vermeye başladı. İşe yeni başlamış olan genç bir elemanın ise alacağı en fazla maaş 20 bin TL’nin üstündedir.Yapılmış olan araştırmalar doğrultusunda, ülkemizde yakın gelecek üzerinde olan yüksek maaşlı meslekler açıklandı. Bazı insan kaynakları sitelerinde yapılmış olan açıklamalar da bu durumun kanıtı. 2022 yılının açıklamalarına göre beyaz yakalıların maaşları %48 civarında yükselmektedir, mavi yakalıların maaşları da %88 civarında artış göstermektedir. Plastik Sanayiciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz’e göre, uzun bir zaman sonrasında artmakta olan girdilerin ve enerji maliyetleri daralmış olan iç Pazar kapasitesinde kar marjları daraldı. EYT’den kaynaklı olan kalifiye iş gücü kaybı ve tazminat yükünün de herkes için daha güç bir durum ortaya çıkartmıştır.