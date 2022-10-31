EYT'de 18 yaş detayı! 18 yaş öncesi çalışmalar için düzenleme yapıldı

Milyonlarca EYT’li hükümetten gelecek yeni düzenlemeyi bekliyor. Bu konudan mustarip olan kişiler, 18 yaş altında yapılan çalışmaların erken emeklilikte bir etkisinin olup olmadığını merak ediyor. Hükümetin masasında olan düzenlemede 18 yaş altında yapılan çalışmalar için uygulanacak kurallar bildirildi. EYT düzenlemesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar yakından takip edilirken, EYT’liler 8 Eylül 1999 öncesindeki emeklilik şartlarıyla emekli olmak istiyorlar. EYT düzenlemesinde son düzlüğe girilirken 18 yaş altındaki çalışma sürelerinin emekliliğe etkisi hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
18 yaş öncesi ödenen primler 18 yaş sonrası değerlendirilecek
Yeni açıklamayla birlikte EYT’de 18 yaş öncesi yapılan çalışmalar bazı hususlar dikkate alınarak EYT’ye dahil edilecek. Normal şartlarda bir kişinin emeklilik hesabı yapılırken 18 yaş ve sonrasındaki prim ödemeleri dikkate alınıyor. 8 Eylül 1999’da emekliliğe dair kuralların değişmesi nedeniyle bu noktada kademeli bir sistem uygulanıyor. Düzenleme ile 18 yaş öncesinde ödenen primler, 18 yaş sonrası olarak değerlendirilerek hesaba dahil ediliyor.