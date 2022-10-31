EKONOMİ
31 Ekim 2022 - 10:35

EYT'de 18 yaş detayı! 18 yaş öncesi çalışmalar için düzenleme yapıldı

EYT'liler hükümetten gelecek habere dikkat kesilirken 18 yaş öncesi çalışmalar için yeni bir karar alındı. 18 yaş öncesi çalışmalar EYT kapsamına alındı.

EKONOMİ
31 Ekim 2022 - 10:35
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EYT'de 18 yaş detayı! 18 yaş öncesi çalışmalar için düzenleme yapıldı


Milyonlarca EYT’li hükümetten gelecek yeni düzenlemeyi bekliyor. Bu konudan mustarip olan kişiler, 18 yaş altında yapılan çalışmaların erken emeklilikte bir etkisinin olup olmadığını merak ediyor. Hükümetin masasında olan düzenlemede 18 yaş altında yapılan çalışmalar için uygulanacak kurallar bildirildi.

EYT düzenlemesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar yakından takip edilirken, EYT’liler 8 Eylül 1999 öncesindeki emeklilik şartlarıyla emekli olmak istiyorlar. EYT düzenlemesinde son düzlüğe girilirken 18 yaş altındaki çalışma sürelerinin emekliliğe etkisi hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

18 yaş öncesi ödenen primler 18 yaş sonrası değerlendirilecek



Yeni açıklamayla birlikte EYT’de 18 yaş öncesi yapılan çalışmalar bazı hususlar dikkate alınarak EYT’ye dahil edilecek. Normal şartlarda bir kişinin emeklilik hesabı yapılırken 18 yaş ve sonrasındaki prim ödemeleri dikkate alınıyor. 8 Eylül 1999’da emekliliğe dair kuralların değişmesi nedeniyle bu noktada kademeli bir sistem uygulanıyor. Düzenleme ile 18 yaş öncesinde ödenen primler, 18 yaş sonrası olarak değerlendirilerek hesaba dahil ediliyor.

18 yaş öncesi EYT’li kabul edilecek

EYT’liler 18 yaş öncesi çalışmaları için hangi kuralların uygulanacağını merak ederken yeni detaylar ortaya çıktı. 8 Eylül 1999 tarihinden önce 18 yaş altı sigorta girişi yapılanlar, 18 yaş sonrası sigorta giriş tarihi dikkate alınmaksızın direkt EYT’li sayılacaklar. Bu kişiler böylelikle EYT’lilere sunulan imkanlardan yararlanabilecek. Ayrıca kişilerin 18 yaş öncesinde sigorta girişi ve ödenmiş prim gününün olması halinde emeklilik tarihinin öne çekilmesi de mümkün oluyor.

18 yaş detayı EYT’ye nasıl yansıyacak?

EYT’ye ilişkin yaş şartı bazı kurallara tabi tutuluyor. İlk kez sigortalı olunan tarihte kişinin doğum tarihi dikkate alınıyor. Buna göre sigorta girişi gerçekleştirildikten sonra yapılan yaş düzenlemeleri emeklilik işlemleri kapsamında yer almıyor. Fakat sigorta girişi yapılmadan önce yaş düzenlemesi yapılıyor ise kişi bu haktan yararlanabiliyor.

Bu bilgiler ışığında EYT’lilerin şu anda yaş düzeltmesi yapmasının emeklilik tarihlerine bir avantajı bulunmuyor.

Yeni düzenleme ile birlikte EYT’lilerin 18 yaş öncesi sigorta girişi ve prim ödemesi yapılmışsa bu durum emeklilik tarihine artı olarak yansıyacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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