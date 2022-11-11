Bir süredir kamuoyunu oldukça fazla meşgul eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi hakkında bir son dakika açıklaması yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, herkesin merakla beklediği prim gün şartı hakkında konuştu. Bakan Vedat Bilgin, EYT yönetmeliği ile ilgili verdiği bilgilerde 1,5 milyon gibi bir rakamın Haziran ayı içinde alınan rakamla değişebileceğini söyledi. EYT yönetmeliği ile ilgili başlatılan çalışmalarda sadece prim gün sayısına baktıklarını aktaran Bakan bilgin, düzenlemede prime takılan olmayacağını kaydetti.
GÜNDEM
11 Kasım 2022 - 20:51
EYT'de 1999 öncesi ve 5 bin prim gün şartı kaldırılmıyor! Bakan Bilgin duyurdu..
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesinin aslında herkesi kapsayan bir düzenleme olduğunu ve sınır koyan bir düzenleme olmadığını belirterek 1999 öncesi ve 5000 prim günü şartlarını kaldırmayacaklarını söyledi.
GÜNDEM
11 Kasım 2022 - 20:51
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