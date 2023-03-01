EYT'de bayram ettiren son geldi! SGK kapılarında kuyruk olmayın: Başvurunun kolay yolu var!

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yasası tamam ve ilk maaşlar nisan ayında ödenecek. Buna göre hangi banka ne kadar promosyon ödemesi yapacak? EYT yasasının kanunlaşması ile beraber vatandaşlar ilk maaşlarını alacaklar. EYT yasası kapsamında banka bilgileri de yani maaşını hangi bankadan alacağın da seçiliyordu. Banka tercihleri yapıldı. Sırada bankaların promosyon ödeme miktarları var. Hangi banka ne kadar ödeme yapacak? İşte bankaların yapacakları promosyon ödemeleri haberimizde...
Bankalar ciddi bir rekabet içine girdi. EYT yasasının da yürürlükten geçmesi ve yasalaşması ile birlikte bankalar promosyon yarışına girdiler. Emekli müşterilerini kendilerine çekebilmek ve daha fazla müşteri çekebilmek için promosyon miktarlarını güncellediler. 10 bin TL'ye kadar çıkabilen promosyon ödemelerin 15 bin TL detayı konuşuluyor. Peki hangi banka ne kadar ödeme yapıyor. İşte bankaların promosyon ödeme miktarları ve tüm detaylar...
İŞTE YENİ EYT VE EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ! BANKALAR AÇIKLADI
EYT yasasının geçmesi ile birlikte milyonlarca vatandaş ilk emekli maaşlarını almaya hazırlanıyor. Nisan ayı ile birlikte ilk ödemelerini alacak emekliler için şimdiki sırada promosyon ödeme miktarları. EYT için öncelikli olarak banka tercihlerini yapan emekliler bankaların açıkladıkları promosyon ödeme miktarlarına göre maaş alma hesaplarını değiştirebilecekler. Buna göre 3 yıl boyunca maaşlarını aynı bankadan alma sözü veren emekli müşteriler için banka promosyon ödemesi yapacak. Bilindiği üzere bu ödemeler 10 bin TL'kadar çıkmıştı. Kızışan rekabet ortamında, bankaların sürekli birbirleriyle rekabet için olması ile birlikte şimdi de 15 bin TL detayı konuşuluyor. İşte şimdi bankaların tek tek verdikleri promosyon ödeme miktarları... Tüm ayrıntılar haberimizde... Akbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Yapı kredi
Bankası, Denizbank ne kadar promosyon ödemesi veriyor? İşte tüm promosyon ödeme miktarları... Banka tercihi ile birlikte emekli maaşları alınacak. Aynı zamanda banka tercihleri bayram ikramiyeleri promosyon ödemeleri gibi diğer seçenekleri de belirlemiş olacak. Bankaların vermiş oldukları promosyon ödeme miktarları bu süreçte banka tercihi konusunda etkin olacak. Özel bankaların 10 bin 15 bin arasında müşterilerine promosyon ödemesi yapacağı konuşuluyor. Buna göre kamu bankalarının ise yükseltebilecekleri en fazla miktarın 7 bin ve 8 bin TL arasında bulunduğu belirtiliyor.