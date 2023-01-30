EYT'de beklenen gün geldi! Yasa tasarısı Meclis gündemine alındı: Prim ve gününü dolduranlar artık emekli olabilecek!

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yönetmeliği için beş aşamalı Meclis süreci bugün itibariyle başlatıldı. EYT'nin teknik çalışması bir yasa tasarısına kaydedildi ve delegelerin imzasına sunuldu. İmzalandıktan sonra EYT'nin kanun teklifi kamuoyuna açıklandı ve TBMM Komisyonunun gündemine alındı.
EYT DÜZENLEMESİ TBMM MECLİS BAŞKANLIĞI'NA SUNULDUÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EYT ile ilgili teknik çalışmalarını tamamlayarak konuyu AK Parti Milletvekiline iletti. AK Parti milletvekilleri teknik belgeyi EYT yönetmeliği için yasa teklifine dönüştürerek imzaladılar.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT taslağı hakkında açıklama yaptı. İşte, AK partili Akbaşoğlu'nun açıklamalarından satır başları: - Bugün tarihi gün. Çünkü bir söz daha vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. 5 etap yapacağız demiştik. Asgari ücretliler, memur ve emekli aylıkları ile ilgili yasal düzenlemeleri hayata geçireceğimizi, 3600 ek gösterge sağlayacağımızı, 500.000'e yakın sözleşmeli acentemizi, EYT ile ilgili yasal düzenlemeyi çevireceğimizi söyledik. 2021'de bunları 2022 bütçe görüşmemizde dile getirdik. Şimdiye kadar 4 tane yaptık. Sıra EYT'de diyoruz. Şu anda AK Parti ve Cumhur ittifakı ortaklığıyla EYT yasa tasarımız TBMM'de sunuldu. - Bu teklif 4 unsurdan oluşur. Teklif, açık, anlaşılması kolay, uygulaması kolay ve izinleri en genel şekilde genişleten bir düzenleme içeriyor. Süresini ve hizmet süresini tamamlayanlar emekli olur.
"YÜZDE 5 DAHA FAZLA DESTEKTEN ÇALIŞANLAR FAYDALANACAK"- Çalışma hayatını ve kayıtların devamını desteklemek, üretimi, ihracatı, ekonomiyi geliştirmek ve bu konuda kesintisiz, işçiye, işverene işimize ve işyerimize faydalı sonuçlar sağlarken, bu konuda işyerine 5 puan yüksek sosyal güvenlik desteği sağladık. Emekli olan ve emekli olmasının hemen ardından 10 gün içinde işbaşı yapması gereken tüm çalışanları ilgilendiren bu tedbir kapsamında Hazinemizce bu kapsamda yaklaşık 500 liralık bir destek ikramiyesi sağlanması taahhüt edilmektedir. - Taşeronluktan memurluğa geçenler için emeklilik şartı kaldırılıyor. - Dört maddeden oluşturulan eklif, Resmi Gazete'de yayımlandıktan hemen sonra yürürlüğe girecek. Bu süreçte yaklaşık 5 milyon kişiyi etkileyecek. 2023 yılına kadar yaklaşık 2 milyon 250 bin yurttaşımız emekli olmayı hak edecek. - Yürürlükteki kanun hükümlerine göre çalışma sürelerini bitiren çalışanlar yaş şartı aranmaksızın emeklilik talebinde bulunabilecek. Önerimizi bu hafta planın bütçe komitesinde tartışmayı planlıyoruz. Sadece EYT yönetmeliği ile ilgili makaleleri içerir, başka bir ekleme yapmaz, bu nedenle hızlı geçer. Genel Kurul tarafından en geç Salı veya Çarşamba günü açıklanacağını tahmin ediyoruz. Şubat ayında yürürlüğe girecek.
- Emeklilik başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Yürürlükteki kanun hükümlerine göre, yardım başvurusunda bulunduğu tarihi takip eden ayın başından itibaren emekli maaşı almaya hak kazanırlar. Mart ayından itibaren, Şubat ayında başvuran tüm emekliler, maaşlarını Mart ayında alma seçeneğine sahiptir. - EYT'lilerin daha az para alacağı iddiası bir yanılgıdır. EYT üyeleri daha düşük ücret alamazlar. En düşük emekli maaşının 5 bin 500 lira olduğunu Cumhurbaşkanımız paylaştı. Kimse bundan daha düşük maaş alamaz. Bu konudaki bir diğer değerlendirme yanlıştır. Tüm bakanlıklarda, kurum ve kuruluşlarda, kamu kurumlarında, merkezi illerde, il özel idarelerinde ve bağlı şirketlerde taşeronluktan bireysel işçiliğe geçen kardeşlerimiz de bu konunun kapsamındadır. - Zorunlu emeklilik olmayacak. Kendi gereksinimlerinize bağlıdır. Yaş şartı kaldırılmıştır. İkramiye gün sayısını ve çalışılan saat sayısını fark eden taşeronlara giden arkadaşlarımıza çalışma olanağı getiriyoruz. Mevcut yasadan bahsettiğimde bu çok açık. Bu bağlamda, statünüz ne olursa olsun ve geçerli prim tutarı ne olursa olsun yaş şartını kaldıracağız. - Bu önlemdeki hiçbir şey kıdem tazminatı ile ilgili değildir. Bu kapsamda işverenlerimizin yanı sıra çalışanlarımızın da mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla kıdem tazminatlarını doğrudan çalışanlarımızın hesabına yatıracak bir kesintisiz istihdama dayalı dinamik bir ekonomik bir model üzerinde çalışma yapılmıştır.