GÜNDEM
20 Ocak 2023 - 09:30

EYT'de borçlanma yapanlar dikkat! Bunu yapan borçlanmayı yüzde 55 indirimli ödeyecek... Gelen tebligattaki o detayı göz ardı etmeyin

EYT üzerinde düzenlemeler devam ederken şubat ayı itibariyle yürürlüğe girecek maddeler açıklandı. Hizmet borçlanması için başvurular için SGK üzerinden yanıt gecikmedi. Başvurunun yanmaması ve zamlı ödeme yapmamak için kurumdan gelecek yanıt merak konusu oldu. İşte, borçlanma yapanlara yüzde 55 oranında indirim haberimizde.

GÜNDEM
20 Ocak 2023 - 09:30
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EYT'de borçlanma yapanlar dikkat! Bunu yapan borçlanmayı yüzde 55 indirimli ödeyecek... Gelen tebligattaki o detayı göz ardı etmeyin
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Emeklilikte yaşa takılanlar için düzenlemeler yapılmaya devam ederken binlerce vatandaş 1 Ocak 2023 tarihini beklerken maddelerin şubat ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Doğum, askerlik diğer hizmet borçlanmaları için başvurular yapıldı. 1 ay içerisinde ödeme yapılması gerekirken SGK tarafından gelecek tebligat takip edilmeye başlandı.

BRÜT ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN ÖDEMELER YAPILACAK

Yeni yılla beraber e devlet sistemi üzerinden SGK müdürlüklerinden hizmet borçlanması yapılırken ihya başvurusu yapanlar primleri 2022 Aralık ayında asgari ücret üzerinden ödeneceği belirtildi. 1 Ocak 2023 yılıyla beraber postayla başvuru taahhütlü, acele posta sergisi, kargo gönderimleri ise bu tarihle beraber kabul görecek.

SÜRE SADECE 3 AY



EYT üzerinde yapılan borçlanmalar için prim tutarını nüfus kayıtlı adrese yazılı olarak bildirildi. Borçlanma başvurusunda farklı adres bildirilirken o adrese gönderim yapılır. Borçlanma primlerinin tebliği tarihi itibariyle 1 ay için kurum tarafından banka hesaplarına ödemesi yapılır. Yurt dışı borçlanmalarda ise 3 ay süre verildi. Ödeme zamanını kaçıran borçlanması mümkün olmazken yapılan başvurular ise geçersiz kabul edilir.

eyt borçlanması

TAVAN BORÇLANMA

Yeni asgari ücret üzerinden prim ödemesi yapılırken SGK'nın yazıyı gönderip göndermediği evrak takip sayfasından bakılır. Emekli aylığının artırımı için 2000 öncesi yüksek tavandan borçlanmadan faydalanabilirsiniz. Eksik prim günleri isteğe bağlı sigorta üzerinden tanımlama yapılarak ödenecek olan prim gün sayısı 1260 günün geçmemesine dikkat edilir.

YÜZDE 15 VERGİ İNDİRİMİ

Memur işçi bütün EYT'li çalışanlar yapmış olduğu askerlik, doğum ve diğer hizmet borçlanmalarını vergiden düşürerek maaş artışı yapılır. Doğum, askerlik borçlanmalarında ödenen tutarın yüzde 15 oranında vergi indirimiyle beraber SGK üzerinden talep edilir. Son 5 yıl içerisinde borçlanma yapılarak indirimden faydalanabilirsiniz.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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