EYT'de borçlanma yapanlar dikkat! Bunu yapan borçlanmayı yüzde 55 indirimli ödeyecek... Gelen tebligattaki o detayı göz ardı etmeyin

Emeklilikte yaşa takılanlar için düzenlemeler yapılmaya devam ederken binlerce vatandaş 1 Ocak 2023 tarihini beklerken maddelerin şubat ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Doğum, askerlik diğer hizmet borçlanmaları için başvurular yapıldı. 1 ay içerisinde ödeme yapılması gerekirken SGK tarafından gelecek tebligat takip edilmeye başlandı.
BRÜT ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN ÖDEMELER YAPILACAKYeni yılla beraber e devlet sistemi üzerinden SGK müdürlüklerinden hizmet borçlanması yapılırken ihya başvurusu yapanlar primleri 2022 Aralık ayında asgari ücret üzerinden ödeneceği belirtildi. 1 Ocak 2023 yılıyla beraber postayla başvuru taahhütlü, acele posta sergisi, kargo gönderimleri ise bu tarihle beraber kabul görecek.
SÜRE SADECE 3 AY
EYT üzerinde yapılan borçlanmalar için prim tutarını nüfus kayıtlı adrese yazılı olarak bildirildi. Borçlanma başvurusunda farklı adres bildirilirken o adrese gönderim yapılır. Borçlanma primlerinin tebliği tarihi itibariyle 1 ay için kurum tarafından banka hesaplarına ödemesi yapılır. Yurt dışı borçlanmalarda ise 3 ay süre verildi. Ödeme zamanını kaçıran borçlanması mümkün olmazken yapılan başvurular ise geçersiz kabul edilir.