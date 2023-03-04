EYT'de bu detayı kaçıran bayram ikramiyesinden olacak! Hemen kontrol edin

Emeklilikte yaşa takılanları (EYT) ilgilendiren yasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'ndan geçmesinin ardından Resmi Gazete 'de de yayımlanması durumunda yürürlüğe girecek. Yürürlüğe girdikten sonra ise düzenlemeler doğrultusunda emeklilik için başvuru işlemleri devreye girecek. EYT'lilerin bayram ikramiyesi almak için gerçekleştirmeleri gereken o adım da belli oldu. EYT hakkında düzenlemelere sahip Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM tarafından onaylandı ve yasa haline geldi.
Birinci adımda ortalama 2 milyon 250 bin vatandaşı emekli edecek düzenleme ile birlikte başvuruların nasıl yapılacağına dair merak başladı.
Başvuru süreci
Söz konusu kanun Resmi Gazete 'de yayımlanıp yürürlüğe girdikten sonra, e-Devlet aracılığıyla ya da SGK
müdürlüklerine başvuruda bulunarak emekli maaşı için başvuru yapmak mümkün. Yasa kapsamında, 8 Eylül 1999 tarihinden evvel sigorta girişi bulunan vatandaşlar, yaş sınırına bakılmadan emekliliğe hak kazanacaklar. Emekli Sandığı, SSK ya da BAĞ-KUR arasında ayrım yapılmayacak. Vatandaşlar, prim gün sayılarını tamamlamaları ve yeterli çalışma zamanlarına ulaşmaları durumunda emekli olabilecekler. Bu çerçevede, taşerondan kadroya geçiş yapan işçi vatandaşlar adına zorunlu emeklilik uygulanmayacak. Bunların yanında işverenler, kıdem tazminatı için kredi
desteği sağlayacak ve yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi verecek. 5 bin ile 5 bin 975 günlük prim koşuluna ulaşan ve SSK sahibi olan EYT'li vatandaşlar, SGK tarafından verilecek 'emekli olabilir' ilanını alıp işverenlerine emeklilik için dilekçe iletmeleri gerekiyor. Vatandaşların bu dilekçede emekli maaşı almak için işi bıraktıklarını belirtmeleri de şart. Bununla birlikte, vatandaşlar kıdem tazminatına sahip olmaları durumunda diğer işçi alacaklarını de isteyebilecekler. Bunun için işverenin verdiği dilekçede, çalışanın işten ayrılma sebebi olarak 08 No'lu kod ile birlikte işçisinin çıkışını vermesi gerekiyor.
İş sahibi olmayan EYT'liler nasıl başvuru yapacak?
Çalışmayan EYT'li vatandaşlar, 'emekli olabilir' yazısına gerek olmadan emekli maaşı talebi adına direkt olarak e-devler aracılığıyla ya da SGK müdürlüklerine giderek başvuru yapabilirler. BAĞ-KUR'lu 4/B'li kişiler de emekli olmak için 'emekli olabilir' yazısına gerek olmadan, emekli kadın vatandaşlar için 7 bin 200, erkek vatandaşlar için 9 bin günlük prim koşuluna sahip herkes emekli maaşı için başvuru işlemlerine başlayabilir. 4/C'li memur vatandaşların başvuru yapmak için, Emeklilik Talep Forumu'nu doldurmaları ya da dilekçe vermeleri gerekmektedir. Atama için yetkili kurum amirinin emeklilik sevkine onay vermesiyle birlikte Hitap yetkisi olan personel, bunu Hitap aracılığıyla SGK'ye götürebilecek.
Maaşlar ne zaman yatacak?
Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, yasa Resmi Gazete 'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmesiyle işlemlerini başlatabilirler. Başvurunun devamında gelen ay içinde aylıklar vatandaşa verilecek, yani ilk aylıkların ödemesi nisan ayında gerçekleştirilecek.
Bayram ikramiyeleri belli oldu mu?
Geçtiğimiz senelerde Ramazan ve Kurban Bayramları için verilen 1100 liralık ikramiyenin, 2023'de be kadar olacağı henüz belli değil.
Bayram ikramiyesi EYT'lilere verilecek mi?
EYT için yasa teklifi 28 Şubat tarihinde mecliste yer aldı. Yapılan açıklamada, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından 1,7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memurdan oluşan totalde 2,2 milyon vatandaşın hızlıca emekli olacağı duyurulmuştu. Kanun kapsamında emekli vatandaşlara her iki bayramda da 1100 liralık bayram ikramiyesi veriliyor. Ramazan Bayramı'nın bu sene 21 Nisan'a denk gelmesi nedeniyle, emeklilik için dilekçelerini martta teslim edenler, nisan ayı geldiğinde 1100 liralık ikramiye alacaklar.
Kimler ikramiye alabilir?
İkramiyelerin verileceği süreçte; emekli maaşı, işsizlik maaşı, vazife malullüğü maaşı, malullük maaşı, ölüm maaşı, sürekli iş göremez ve ölüm geliri almakta olan vatandaşlara bayram ikramiyesi verilecek. Bununla birlikte; kurumdan maaş alan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu vatandaşların hak sahiplerine ikramiye verilecek.