EYT'de bu karar ezberleri bozdu! Maaş değil avans ödemesi geliyor: Bu şartlarla verilecek

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haberimizde SGK ezberleri bozdu. EYT kararı sonrası binlerce emekli adayı, başvuru için sıraya girdi. Yaşanan yoğunluk sonrasında emekli maaşlarının, avans olarak ödeneceği bildirildi.
EMEKLİ MAAŞI YERİNE EMEKLİ 'AVANSI'
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Temmuz ayına kadar emeklilik işlemlerini tamamlayamadığı EYT'liler için avans ödemesi yapacak. Buna göre, 3 ay içerisinde emeklilik işlemlerini tamamlayamadığı, maaşlarını yatıramadığı emekliler için, Temmuz ayında avans ödeme yapılacağı aktarıldı. Eğer işlemler Eylül ayına kadar tamamlanamazsa, EYT'li vatandaşlar, Ekim ayında ikinci bir avans daha talep edebilecek. 2024 Ocak ayına kadar da emekli maaşları yine yatırılamazsa, EYT'liler, Ocak ayında üçüncü kez avans ödemesi talep edebilecek. Edinilen bilgiye göre ilk etapta emekliliğe hak kazanan 2.250.000 EYT'li vatandaşın yarısı emeklilik dilekçesini verdi. Bir diğer yarısı ise çalışmaya devam edecek. SGK yetkililerinden alınan bilgiye göre EYT'li yüzbinlerce emekli adayı, maaşlarını 12 ay alamama durumunun söz konusu olduğu bildirildi.
AVANS ASGARİ ÜCRETİN 3 AYLIK TUTARINI GEÇMEYECEK
Yürürlükteki Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 82'nci maddesine göre, emeklilik dilekçesi verdiği ve aylık bağlamaya hak kazandığı halde 90 gün içerisinde maaşı yatırılmayan sigortalı vatandaşın yazılı dilekçeyle birlikte başvuru yapması halinde avans talep edebilecek. Bu avansın, her üç ay için asgari ücret tutarının üç katını geçemeyecek. Bu da yaklaşık 25 bin 518 TL'ye tekabül ediyor.