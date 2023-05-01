EYT'de bu numarayı alan maaşına anında kavuşuyor! Numaranızı tek tıkla öğrenebilirsiniz

TAHSİS NUMARASINI ALANIN MAAŞI CEBİNE GİRİYOR!EYT’lilere maaşları yatmaya başladı ancak bazı EYTlilerin maaşları henüz yatmadı. Maaşları yatmayan EYTlilerin en çok merak ettiği konu ise maaşlarının ne zaman kavuşacakları oluyor.
Tahsis numarası alan EYTlilerin maaşlarının ne zaman yatacağı belli oluyor. Buna göre tahsis numarasına göre işte paranızın hesaba yatacağı tarihler belli oldu. İşte o tarihler… Bir çok EYTli emeklilik için başvurularını tamamladı. Ancak YET maaşları halen eline geçmeyen EYTlilerin en çok merak ettiği maaşlarının ne zaman ödeneceği. Bu konu ile ilgili olarak tahsis numarası olan kişiler belli bir sıralamaya göre maaşlarını alabilecek. 2 buçuk milyon EYTlinin yalnızca yüzde 20 si tahsis numarasına sahip. SGK maaşları yetiştirmek için fazla mesai yapıyor. SGK EYT lilerin emekli maaşları işlemleri için çalışmalarını sürdürüyor. Başvuru yapanları hepsi tahsis numarasını alamadı. Yüzde 20 lerde olan tahsis numarasına sahip EYTlilerin hangi gün maaş alacakları belirlendi. Buna göre işte tarihler şunlar…. Tahsis numarası EYT maaşına bir adım daha yaklaşıldığının göstergesi demek. EYTlilerin bir kısmı buna sahip ancak büyük bir kısmı ise tahsis numarası için bekliyor.