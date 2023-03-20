EYT'de çember genişledi! 2008 sonrası için EYT kararı çıktı: Yeni şartı taşıyan emekli olacak!

TBMM üzerinden maddelerin kabul edilmesiyle beraber Resmi Gazete'de EYT düzenlemesi yayınlandı. Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesi olan prim günü ve sigortalılık süresi şartına bakılarak emeklilik başvuruları yapılmaya başladı. Gelen haberlere göre SGK, EYT düzenlemelerinde son genelge ile yasalaşan EYT kanunun uygulanmasına dair kafalardaki soru işaretleri giderildi. 4A statüsündeki EYT'liler, kadınlar için 20 erkekler için ise 25 yıl sigortalılık süresi belirlendi. 4B (BAĞ-KUR) statüsündeki EYT’lilerden kadınlar 7200, erkekler 9000 günü tamamlayarak emeklilik hakkı verilir.
TARIM İŞÇİLERİNE 3600 PRİM GÜNÜEYT kanunu üzerinden kademeli yaş şartıyla kaldırılan maddelerde 8 Eylül 1999 tarihinden önce 2925 Sayılı Kanun’a tabi tarım işçilerinden 3600 gün primi bulunanlara emeklilik başvurusu başladı.
Yayınlanan genelge üzerinden 4C statüsünde çalışan kamu görevlileri ise borçlanma ve EYT maddelerinden yararlanmak için sigortası başlayan kamu çalışanları askerler fakülte ve yüksekokullarda kendi hesabına dönem üzerindeki zaman diliminin ise sigorta başlangıçlarını öne çekmeyeceği belirtildi. SSK veya BAĞ-KUR’lu olarak 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başladıktan sonra ilk defa 2008 yılı Ekim ayından sonra 4C (Emekli Sandığı) kapsamında bulunan çalışacak kadınlar 7200, erkekler 9000 günü tamamlayarak EYT üzerinden emekli olunabilir.