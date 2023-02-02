EYT'de düğüm çözüldü! 1999 sonrası girişli olanlar dikkat: Kademeli emeklilikte sıra sizde!

1999 ÖNCESİ VE SONRASI İÇİN HESAPLAR DEĞİŞTİ!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. EYT’de 8 Eylül 1999 yılı öncesi sigorta girişi olanlar için yaş sırını aranmayacak. Sigorta girişi sigortalılık süresi ve prim sayısı ön planda tutulacak. EYT
düzenlemesi mecliste görüşülürken gerekli şartları taşıdığı halde yaşa takılanlara emeklilik yolu görünmüş oldu. İşte EYT ile ilgili olarak merak edilen ne varsa haberimizde….
EYT düzenlemesi için son düzlüğe gelindi ama vatandaşların kafalarında hala netlik kazanmayan bazı noktalar olabilir. Bununla beraber EYT’de yeni açıklamalar da gelmeye devam ediyor. EYT’ de kademeli prim günüde yapılacak. Buna göre kimin ne zaman emekli olacağı da netlik kazandı. EYT meclisten geçtikten sonra 2 buçuk milyondan fazla vatandaş EYT ile emekliliği hak etmiş olacak. Kademeli yasa teklifi meclise sunuldu. Bu yasa teklifine göre yaş sınırı emeklilik için kalkarken gereken prim gün sayısı 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişecek.
5 PUAN İNDİRİMİ
Ayrıca EYT'liler 5 puan indiriminden de yararlanarak emekli olacak. Bu yüzden de işten ayrıldıktan sonra 10 gün içinde tekrar işlerine geri dönebilecekler. Bu 5 puanlık indirim sadece devam ettikleri iş yerinde çalışmaya devam ederlerse geçerli olacak.
KADEMELİ GÜN SAYISI
Yasa teklifine göre, EYT'liler SSK'lı erkeklerde 24 Kasım 1980'e kadar sigortalılık girişi olanlar 5 bin günle emekli olma hakkı kazanacak. Kadınlar 24 Mayıs 1985'e kadar girişi olanlar 5 bin günle emekli olabilecek. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek emekliler için de yeni bir düzenleme geliyor. 8 Eylül 1999 tarihten önce sigortalı olanlar emekli olduktan sonra aynı işyerinde 10 gün içinde yeniden işe başlayabilecek. Bu durumda da işveren 5 puan daha az Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyebilecek.
YASA ÇIKAR ÇIKMAZ KİMLER EMEKLİLİK HAKKINA KAVUŞUYOR?
8 Eylül 1999 tarihi ve öncesinde sigorta girişi olan herkes yaşı ne olursa olsun emekli olabilecek. Kadınlar 20 yıl erkekler 25 yıl çalışma süresini doldurunca 5 bin ve 5975 primi olan kişiler hemen emeli olabilecek. Meclis'e sunulan yasa teklifi ile emeklilik için yaş şartıda kaldırıldı bununla birlikte geriye doğru ödeme yapılmayacak. Emekliliklerini hesaplatmak isteyenler il ilçe müdürlüklerindeki SGKlara başvuru yaparak işlemleri yapabilecek. Ayrıca emekli olacakların Hizmet dökümünde son 7 yıllık çalışma durumuna da bakılacak. Hangi kurumun primi daha gazla ise ona göre emekli sayılacak. Buna göre emekliler 1 Marttan itibaren emekli maaşını alabilecek. Ayrıca EYT’liler de aynı normal emekli olanlar gibi 5 bin 500 liradan emekli maaşı alacak. EYT ile ilgili kanun teklifi yeniden 2 Şubat Perşembe günü saat 11.00'de görüşülerek karara bağlanacak. .