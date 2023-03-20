EYT'de düğüm çözüldü! 3-5 günle kaçıranlara gün doğdu: Prim günü için flaş karar!

EYT'li vatandaşlar için yeni bir gelişme duyuruldu. Bu şartları karşılayan çalışan emekli olabilecek. İşte ayrıntılar...
3600 PRİM GÜNÜ İLE EMEKLİ OLABİLECEKSİNİZ
Mevzuatta belirtilen şartlara göre, 3 bin 600 prim günü ile emekli olmanın bazı koşulları bulunmaktadır. 99 ve 2002 yılında çıkarılan yasalar, kademeli olarak emeklilik yaşını getirdi. Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi olan çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşan kesime kademeli emeklilik yaşı uygulandı. Bu emeklilik yaşı kadınlarda 40-54 arası, erkekler de ise 44-58 yaş arasındaydı.
TARIM İŞÇİLERİ 3 BİN 600 PRİM GÜNÜ İLE EMEKLİ OLABİLECEK
Kademeli yaş koşulunun EYT ile kalkmasıyla birlikte 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan tarım işçileri, 3 bin 600 gün ile emekli olabiliyor.