EYT'de eksik primi olanlar dikkat! 31 Aralık'a kadar bunu yapan kazanacak: Duyuruldu







Prim günü ve sigortalılık süresi önemli







EYT’de eksik primi olanlar ne olacak?

2023’ten önce ödeyen kârlı çıkacak

Emeklilikte yaşa takılanlar için devreye alınan EYT düzenlemesinde sona geliniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışmaların Aralık ayı itibarıyla tamamlanacağını ve Meclis masasına geleceğini duyurmuştu. Yasanın Meclis’ten geçmesiyle birlikte 15 Ocak’ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. EYT düzenlemesiyle yaş şartı ortadan kaldırılıyor ve yasa kapsamında yer alanların sigortalılık süresi ve prim günü ile emekli olmaları sağlanıyor. Ancak birçok EYT’linin eksik primi bulunuyor. Eksik primi olanların ne yapacağına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan çalışmalar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı ve Bakan Bilgin’in çalışmaları sonucunda yaş şartı tamamen kaldırıldı ve 1999 düzenlemesi öncesi hakları sigortalıya sağlayacak tek formül üzerinde yoğunlaşarak çözüm haritası oluşturuldu. Böylece EYT kapsamında yer alan kişiler, prim ve sigortalılık süresini tamamladıkları anda emekli olma hakkı elde edecekler. Kadınlarda son sigortalılık süresi 8 Eylül 2019 tarihinde dolduğu için yasa çıktığında kadınlarda bu şart aranmayacak. Erkeklerde ise 8 Eylül 2024 tarihinden itibaren tamamen kaldırılıyor.EYT’de sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması gerekiyor. bu noktada primi tamamlayanlar emeklilik hakkı elde ediyor. Bununla birlikte eksik primi tamamlamak veya azaltmak için kanunların sigortalıya tanıdığı bazı haklar bulunuyor. Bu kapsamda erkekler için askerlik borçlanması öne çıkıyor. Kadınlar için de doğum borçlanması bulunurken diğer formüller ihya formülü, isteğe bağlı sigorta, geçmişe dönük hizmet tespiti yapmak oluyor.Emeklilik borçlanma formüllerini kullanarak prim ödemesi yapan kişiler, 2023 yılından hemen önce bu ödemelerini yaparlarsa büyük bir kazanç sağlayacaklar. Çünkü Ocak ayında asgari ücret ve maaşların artmasıyla birlikte sigorta primleri de zamlanacak. Bu sebeple EYT’lilerin borçlanmalarını Ocak ayından önce gerçekleştirmesi daha iyi bir fikir olacaktır.