EYT'de eksik primi olanlar dikkat! 31 Aralık'a kadar bunu yapan kazanacak: Duyuruldu

Emeklilikte yaşa takılanlar için devreye alınan EYT düzenlemesinde sona geliniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışmaların Aralık ayı itibarıyla tamamlanacağını ve Meclis masasına geleceğini duyurmuştu. Yasanın Meclis’ten geçmesiyle birlikte 15 Ocak’ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. EYT düzenlemesiyle yaş şartı ortadan kaldırılıyor ve yasa kapsamında yer alanların sigortalılık süresi ve prim günü ile emekli olmaları sağlanıyor. Ancak birçok EYT’linin eksik primi bulunuyor. Eksik primi olanların ne yapacağına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.
Prim günü ve sigortalılık süresi önemli
Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan çalışmalar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı ve Bakan Bilgin’in çalışmaları sonucunda yaş şartı tamamen kaldırıldı ve 1999 düzenlemesi öncesi hakları sigortalıya sağlayacak tek formül üzerinde yoğunlaşarak çözüm haritası oluşturuldu. Böylece EYT kapsamında yer alan kişiler, prim ve sigortalılık süresini tamamladıkları anda emekli olma hakkı elde edecekler. Kadınlarda son sigortalılık süresi 8 Eylül 2019 tarihinde dolduğu için yasa çıktığında kadınlarda bu şart aranmayacak. Erkeklerde ise 8 Eylül 2024 tarihinden itibaren tamamen kaldırılıyor.