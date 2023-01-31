EYT'de emekli olup çalışmaya devam edecekler dikkat! 10 gün detayını kaçıran yandı!

TBMM'ye sunulan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasa tasarısının taslak metninin içeriğinde emeklilik dilekçesini verdikten sonra çalışmaya devam etmek isteyenlere ilişkin hüküm bulunmaktadır. Muhammet Emin Akbaşoğlu dün, emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edeceklere bir defaya mahsus yüzde 5 prim desteği indirimi yapacağını açıkladı. Ancak, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalılık yapmaya başlayanlar da dahil olmak üzere, EYT kapsamında bu yardımdan yararlanacaklara, EYT'den emekli olacak ve normal iş hayatına devam edeceklere süre sınırlaması getirilmiştir. Bu destek indiriminden yararlanmak için ilk 10 gün şartı nedir, kimleri kapsıyor?
EYT’DE 10 GÜN DETAYIEYT yasa tasarısında emeklilik dilekçesini verdikten sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edeceklere ilişkin hüküm var. Buna göre, aynı işyerinde ancak emekli olduktan sonraki 10 gün içinde çalışmaya başlayanlar, sosyal sigorta primlerinde yüzde 5 oranında indirimden yararlanabilecek. Bu 10 günlük sürenin aşımı halinde böyle bir indirim yapılmayacaktır. Ayrıca bu işçi 10 gün içinde aynı işyerinde çalışmaya başlayıp işyeri değiştirse dahi bu hakkından yararlanamaz.
Bu düzenleme ile işverenlerin uzun yıllar aynı işyerinde çalışmış olan çalışanlarından daha fazla yararlanabilmeleri ve EYT nedeniyle personel kaybetmemeleri amaçlanmaktadır.