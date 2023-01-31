EKONOMİ
31 Ocak 2023 - 14:06

EYT'de emekli olup çalışmaya devam edecekler dikkat! 10 gün detayını kaçıran yandı!

Emeklilik yaşına takılanlar için yasa tasarısı 30 Ocak 2023'te TBMM Meclis Başkanlığı'na iletildi. AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT'lilerin ilk maaşı alacağı tarihi açıklayarak, emekliliği tamamlayanların emekli olacağını söyledi. ikramiye gün ve yaş şartı olmaksızın emekli olmayla ilgili çok sayıda detay merak edilirken aynı zamanda çalışma süresini tamamlayıp ta çalışmaya devam etmek isteyenler ile ilgili maddeler araştırılmaya başlandı. EYT'nin 4 maddelik sözleşmesi kapsamında emekli olduktan sonra kimlerin çalışacağına dair detaylar gündemde. EYT ile emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışacak olanlar için bir defaya mahsus olmak üzere sosyal güvenlik yardım priminde indirim uygulanacaktır. Bu kişilerin asistans priminde yüzde 5 indirimden faydalanabilmeleri çin başvuru tarih sınırını dikkate almaları gerekmektedir. Peki emekli olup EYT'de çalışmaya devam eden kişilerde 10 gün şartı ne anlama geliyor? İşte detaylar..

EKONOMİ
31 Ocak 2023 - 14:06
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EYT'de emekli olup çalışmaya devam edecekler dikkat! 10 gün detayını kaçıran yandı!


TBMM'ye sunulan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasa tasarısının taslak metninin içeriğinde emeklilik dilekçesini verdikten sonra çalışmaya devam etmek isteyenlere ilişkin hüküm bulunmaktadır. Muhammet Emin Akbaşoğlu dün, emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edeceklere bir defaya mahsus yüzde 5 prim desteği indirimi yapacağını açıkladı. Ancak, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalılık yapmaya başlayanlar da dahil olmak üzere, EYT kapsamında bu yardımdan yararlanacaklara, EYT'den emekli olacak ve normal iş hayatına devam edeceklere süre sınırlaması getirilmiştir. Bu destek indiriminden yararlanmak için ilk 10 gün şartı nedir, kimleri kapsıyor?

EYT’DE 10 GÜN DETAYI

EYT yasa tasarısında emeklilik dilekçesini verdikten sonra aynı işyerinde çalışmaya devam edeceklere ilişkin hüküm var. Buna göre, aynı işyerinde ancak emekli olduktan sonraki 10 gün içinde çalışmaya başlayanlar, sosyal sigorta primlerinde yüzde 5 oranında indirimden yararlanabilecek. Bu 10 günlük sürenin aşımı halinde böyle bir indirim yapılmayacaktır. Ayrıca bu işçi 10 gün içinde aynı işyerinde çalışmaya başlayıp işyeri değiştirse dahi bu hakkından yararlanamaz.



EYT'de emekli olup çalışmaya devam edecekler dikkat! 10 gün detayını kaçıran yandı!

Bu düzenleme ile işverenlerin uzun yıllar aynı işyerinde çalışmış olan çalışanlarından daha fazla yararlanabilmeleri ve EYT nedeniyle personel kaybetmemeleri amaçlanmaktadır.

EYT'DE YÜZDE 5 PRİM İNDİRİMİ KİMLERİ KAPSAM İÇİNE ALIYOR?

AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu, prim indirimlerini kapsayan yüzde 5'lik indirime ilişkin şunları söyledi:

"Çalışma hayatını desteklemek ve kayıtlar çerçevesinde sürdürmek, üretimi, ihracatı ve ekonomiyi geliştirmek ve bu konuda kesintiye uğramamak, sosyal bir ortam sağlayarak çalışanlarımıza, işverenlerimize ve iş yerlerimize faydalı sonuçlar getirmek istiyoruz. İş yerinde güvenlik desteği ikramiyesi, "Hazinemiz, Devletimiz, emekliliği hak eden ve emekli olduktan sonra 10 gün içinde aynı işyerinde yeniden çalışmaya başlaması gereken tüm çalışanları için 500 TL civarında taahhütte bulunuyor. Bunun için yüzde 5 destek ücreti var."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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