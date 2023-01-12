EYT'de işverene büyük avantaj! 25 milyar TL'yi bulan EYT İşveren Destek Paketi'nin detayları açıklandı

İşverenlere emeklilik ikramiyesi olarak verilecek 25 milyar TL'lik EJT destek paketinin detayları belirlendi. Bu kapsamda verilecek olan destek paketinin tüm şirketlere fayda sağlayıp sağlamayacağı merak edildi. Ekonomist Muhammet Bayram, destek paketinin detayları hakkında bilgiler verirken herkesin merak ettiği sorulara da cevap vedi. İşverenler için hazırlanan EYT destek paketi hakkında konuşan iktisatçı Muharrem Bayram, konuşmasında “Nihayetinde, işverenin ödemek zorunda olduğu miktardır. Kıdem tazminatı işveren için bir ücrettir. Ancak işverenlerimiz kıdem tazminatı tahakkuk ettirmediği için hepsini birden ödemek zor. Bu işte kilit nokta, işverenin her yıl işçi adına bu miktardaki kıdem tazminatını vermek zorunda olmasıdır. Ancak bu ödemeler fiilen karşılanmadığı için işveren bunları emekliye anında öder. AET çerçevesinde toplu emeklilik olduğu için işverenlerimiz bu dönemde zorlanacak." ifadelerini kullandı.
“KREDİ LİMİTLERİNDEN DÜŞÜLMEYECEK”
Hükümet tarafından duyurusu yapılan paketlerle birlikte, hem işveren hem de çalışan için faydalar olduğunu belirten Muharrem Bayram, "İşverenler için bir ödemesiz dönem vardır. Düşük faizli bir kredidir ve kredi
limitine düşmeden kredi çekilebilir." dedi. Enflasyonla birlikte önceki yıllarda aynı miktarda malı satabilmek için daha fazla bir sermayenin gerekli olduğunu söyleyen ekonomist Muharrem Bayram, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: "İşveren bunu kendisi ödeyecek veya borç para alacaktır. İşverenlerin çoğu kendilerini kredilerle finanse etmektedir. Tabii kredi ile finansman sağlarken kredi limiti arttı. Bu açıdan bakıldığında EYT kapsamında kıdem tazminatını çekmek için KGF garantili kredi limiti olmayanlar bile kıdem tazminatını ödemek için borç para alabilecek.
'Kıdem tazminatı ödemem gibi bir risk yok'
Bu kredi tutarı işverenin hesaplarına değil de doğrudan işçinin hesabına aktarılacaktır. Böylece işverenin işçiye kıdem tazminatını ödememe gibi bir riski olmayacaktır. Aslında hem çalışanlar hem de işverenler bu paketten olumlu şekilde faydalanacak. Kıdem tazminatı yükü hafifletmeyecek. Örneğin o an hesaplanan tutar 100 TL ise işveren borç alması durumunda faiz bedelini ödeyecektir. Parası yoksa paket kapsamında düşük faiz ödemesi yapacak. Bu ödenecek tutarı azaltmaz. Bu da iflas eden şirketler için ciddi bir avantaj. İşveren 100 TL kıdem tazminatı ödemek zorundaysa ve o 100 TL'si yoksa, genellikle bankaya gittiğinde 100 TL'ye yüzde 12-13 faizle kredi çeker. Ancak KGF'nin devlet tarafından açıklanmasıyla birlikte yüzde 12-13 değil, çok daha düşük faiz oranlarıyla kredi çekmek mümkün olacak. Bu açıdan işveren için maliyetler düşürülmüştür. Toplam işçi sayısına ek olarak, işyerlerinde ne kadar süre çalıştıklarını bilmek gerekir. Bir kişinin işyerinde yaptığı işin miktarını tahmin etmek zordur. Ancak 25 milyar TL'lik paket yetmese de hükümetimizin limiti artıracağına inanıyorum."