EYT düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu düzenleme kapsamında emekli olan ve aynı iş yerinde çalışmak isteyenler için 10 günlük süre 30 güne çıkarıldı. Buna ek olarak, emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya başlayanlar yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indiriminden faydalanabilecekler. Ancak bu indirim bir defalık olarak uygulanacak. Bu düzenleme, EYT konusunda önemli bir adım olarak görülüyor ve birçok kişinin hayatını olumlu yönde etkileyecek.
GÜNDEM
04 Mart 2023 - 09:30
EYT'de o kural değiştirildi! 20 gün daha süre verildi: O tarihe kadar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu Meclis'te kabul edildi ve yasalaşma sürecine girdi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme ile EYT'de emekli olup aynı iş yerinde çalışma şartı için değişiklik yapıldı. Artık 10 günlük süre 30 güne yükseltildi. Bunun yanı sıra, sosyal güvenlik destek primi indirimi de bir defalık olarak uygulanacak.
GÜNDEM
04 Mart 2023 - 09:30