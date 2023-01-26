EYT'de prim borcu olanlar dikkat! Yönetmeliğin 30 Nisan 2021 detayında maaşlar iptal ediliyor!

EYT'de son dakika
bir gelişme duyuruldu. 5.3 milyon memuru etkileyen 3.600 ek endeks düzenlemesinden sonra sözleşmeli çalışanlar ve EYT
düzenlemesi öncelik haline geldi. Sözleşmeli olarak çalışan memurlara kadro düzenlemesi Meclis aşamasını tamamlarken sıranın geldiği EYT yasasında dikkat çeken bazı noktalar olduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'temel çözüm' için görev verdiği AK Parti milletvekilleri ilgili bakanlıklarla yoğun bir şekilde çalışırken EYT'liler ilk maaşlarını Mart'ta almasının planlandığı yönünde açıklamalar yapılıyor. Diğer taraftan ise borcu olan EYT'lilerin emekli maaşı alamayacakları konusunda bir detayın düzenlemede yer aldığı belirtiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından EYT çalışmaları tamamlandı ve gerekli altyapı oluşturularak taslak Meclis'e iletildi. EYT yasası AK Parti grup üyelerinin imzasına sunuldu. Taslak Kongre Sekreterliğine sunulduktan sonra Kongre Planlama ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek.
EYT düzenlemeleri beş aşamada yayınlanmaktadır. Bunlar sırasıyla; Teklif metni oluşturuldu Kongre Planlama ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor. Parlamento genel kurulunda onaylanacak. Cumhurbaşkanın Erdoğan'ın imzasına sunulacak. Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek.
EYT ŞARTLARI NELERDİR?
EYT yönetmeliği emeklilik için yaş şartını tamamen kaldırdı. EYT Yasası, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan ve prim ödemiş kişiler için geçerlidir. Ayrıca EJT Yasası, 4A-4B-4C kategorisi ayrımı olmaksızın hem SSK hem de Bağ-Kur çalışanlarını ve emeklilik sandığı çalışanlarını kapsamaktadır. Yaklaşık 5 milyon EYT mükellefi vatandaş, şartlar sağlandığında emekli olacak. Aşağıda belitilen şartları sağladıktan sonra emeklilik bekleyen EYT'liler maaşları prim tarihini ve sigorta süresini tamamlamadığı sonrasında hesaplanacak.
EYT HESAPLAMA TABLOSU
EYT Yasa Tasarısı, 8 Eylül 1999 öncesi şartları içermektedir. Bu nedenle, SSK için kadınlar için 20 yıl, erkekler için 25 yıl olan bekleme süresi devam etmekte olup, prim süresi 8 Eylül 1999 tarihinden önce olduğu gibi 5.000 gündür. Emekli Sandığı ve Bağ Kur çerçevesinde kadınlar için 7.200 gün, erkekler için 9.000 gün şartının karşılanması gerekiyor.
EYT'DE BORÇLANARAK EMEKLİLİK OLUR MU? 5510 Sayılı Kanunun 41. maddesi uyarınca 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe giriş tarihi geri çekilen ve şartlarına göre kredisi çekilen kişiler EYT kapsamına alınır. Yasa kapsamında staj sonrası askerlik, doğum sırasında borç vb. durumlar sizi işe başlama tarihinizden mahrum edebilir. Kısmi emeklilik koşulları da EYT Yasası kapsamında korunacaktır. Bu nedenle SSK'da 3.600 gün primli kısmi emeklilik, Bağ-Kur ve 4B-4C grubu emeklilik fonlarında 5.400 gün primli kısmi emeklilik uygulanmaktadır. 5 MADDEDE EYT YASASI
8 Eylül 1999 tarihine kadar şartları sağlayan vatandaşlar emeklilik dilekçesi verebilecekler. EYT'de yaş sınırı kaldırıldı. 2.25 milyon kişi ilk anda emekli oluyor. SSK, BAĞ-KUR ve Sandık ayrımı yoktur. Emekli olup çalışanlara prim teşviki sağlanacak. EYT yönetmeliği yaklaşık 4,7 milyon kişiyi kapsıyor! Daha öncesinde yaklaşık 4 milyon kişiyi kapsayan EYT yönetmeliğinin kapsamı genişletildi. Yeni başvuru ve veriler toplandıktan sonra elektronik ortama aktarıldı ve bu rakamla birlikte yönetmelik 4,7 milyon kişiyi kapsayacak şekilde açıklandı.
2024'TE EMEKLİ SAYISI 15 MİLYONU GEÇECEK
Türkiye'de yaklaşık olarak 13 milyon emekli var. Bu sayının 2024 yılına kadar 15 milyonu geçmesi bekleniyor. Emeklilik yaşı ile ilgili yasa tasarısı bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. EYT Yasa Tasarısı ile eş zamanlı olarak, Vergi ve Prim Borç Yapılandırma Yasası yakında Kongre'ye sunulacaktır. EYT Yasası'nın yürürlüğe girmesinden sonra, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan ve yaş dışındaki diğer şartları sağlayanlar emekli maaşı başvurusunda bulunabilirler. Ancak, emekli maaşı almaya hak kazanabilmeniz için, başvurunuzu yaptığınız sırada kendi sigortanızdan herhangi bir katkı payı ve katkı payı yükümlülüğü bulunmamalıdır. Yapılandırma yöntemleri BAĞ-KUR'un EYT üyelerine yardımcı olur. Her ikisinin de cari prim borcu bulunmakta ve geçmişte ödemedikleri prim borçlarından dolayı esintiye uğrayan poliçe dönemini yeniden başlatmak istemektedirler. Daha öncesinde çıkarılan kanunlar ile prim borcunu ödeyemeyen BAĞ-KUR üyelerinin prim borçları çözümlenmiştir. Bu arada sigorta süresi de durduruldu. 2021 yılının son yeniden yapılanma yasası, BAĞ-KUR üyelerine 30 Nisan 2021 tarihine kadar prim borçlarını kapatmaları için dört aylık bir süre verdi. Bu tarihe kadar ödemeyenlerin borçları kapatılmış ve sigortaları durdurulmuştur. Sigortalılık süresinin kesilmesi emeklilik anında dikkate alınmaz. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Kapsamlı Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, askıya alınan sigortalılık süresi, süresine bakılmaksızın mevcut asgari ücrete eşit veya daha yüksek primler ödenerek yeniden başlatılabilir. Bir günlük sürenin geri getirilmesi için günlük asgari ücretin en az yüzde 34,5'i oranında ek ücret ödenecektir. 2023 yılında bir günde canlanmak için 115,09 TL prim ödemeniz gerekecek. Örneğin, bir BAĞ-KUR üyesi son 36 ayda (1080 gün) ikramiye günlerini kaldırmışsa, ihya talebinde bulunurken normalde 124.000 TL (1.080 gün x 115,09 TL) ödemesi gerekir.
YAPILANDIRMA KANUNUYLA İHYADA MALİYET AZALACAK
Yeni yapılandırma kanununun detayları henüz açıklanmadı, ancak temerrüt faiz oranları ve prim borcuna ilişkin temerrüt cezaları önceki mevzuattan kaldırıldı. Bu mevzuatın yerine yurt içi üretici fiyat endeksini (Yİ-ÜFE) dikkate alan enflasyon farkları uygulandı. Tüm sermaye ve enflasyon farklarının yalnızca yüzde 10'u peşin ödeyenler tarafından alıkonuldu. Enflasyon açığının kalan yüzde 90'lık kısmı da kapandı. Bu nedenle ikmal maliyeti, mevcut asgari ücretin üzerinde bir prim ödemeye kıyasla önemli ölçüde azaltılmıştır. Yeni yapılanma kanununda da aynı uygulama izleniyor. Enflasyon farkının sadece yüzde 10'u ön ödemeden düşülecek. Bu sayede bakım maliyetleri önemli ölçüde azaltılır. Borç ne kadar eskiyse, faydalar o kadar büyük olur.
SÜRENİN TAMAMI İHYA EDİLMELİ
Askerlik veya doğum borcu durumunda, sadece yetmeyen miktarda borç alabilirsiniz. Örneğin BAĞ-KUR'un 18 ayda sadece 30 gün askerlik yapmaması durumunda 30 gün askerlik borçlanması yeterlidir.Sigorta askı süresini yeniden başlatmak isterseniz sadece tutarın tamamını ödemeniz yeterlidir, yani sigorta primini ödemek zorundasınız.
PRİM BORCU OLAN EYT'LİLERE MAAŞ BAĞLANMAYACAK
EYT Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra emeklilik başvurusunda bulunan ancak başvuru anında katkı payı ödemekle yükümlü olan ve katkı payı yükümlülüğü bulunan EYT'li BAĞ-KUR üyelerine ödeme yapılıncaya kadar aylık bağlanmayacaktır. Bu kişiler için emeklilik başvurusu, borcun ödendiği tarihten itibaren geçerli olup, ödeme tarihini takipteki ay başından itibaren emekli maaşı başlamaktadır. Prim borcu 30 Nisan'a kadar uzatılmış olup, 2021 yılının dört ayı içinde ödenmiştir. EYT BAĞ-KUR üyesinin toplam prim günü sayısı 9000'den fazla olsa dahi emekli maaşı alabilmesi için 30 Nisan 2021 tarihi sonrasında prim borcunun olmaması gerekmektedir. Emeklilik başvurusu sırasında ödenmemiş primi olmayan ancak emeklilik sözleşmesi sürecinde bir önceki döneme ait olarak belirlenen asgari ücret miktarının iki katı kadar prim borcu (20.016 TL) olduğu tespit edilen gerçek kişinin geçerli bir başvuruya sahip olduğu kabul edilir ve emekli maaşı ödenir. Önümüzdeki ayın başında kesinleşecek olan yönetmelik kapsamında hesaplanan katkı payı yükümlülükleri, her ay yıllık ödeneğin 1/3'ü düşülerek yıllık gelirden mahsup edilecek.