EYT'de prim günü güncellemesi! Rakamlar değişti, 5 yıl erken emeklilik başladı: 4A 4B farkı bitiyor













GÜRSEL BARAN AÇIKLAMA YAPTI





SİSTEMİN İŞLEYİŞ ŞEKLİ





Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda son günlerde yoğun bir şekilde gündeme gelen konulardan biri Bağ-Kur'luların prim eşitlenmesi talepleri. Bu taleplerin karşılanması için geçtiğimiz günlerde Meclis'te yapılan düzenleme, kabul edilerek yasalaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bağ-Kur'luların prim gün sayısının eşitlenmesine yönelik müjdeyi verdi. İşte detaylar... Son günlerde, Bağ-Kur'luların prim gün sayılarının eşitlenmesi talepleri sık sık gündeme geldi. Bu konuda yapılan düzenleme geçtiğimiz günlerde Meclis'te kabul edilerek yasalaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bağ-Kur'luların prim gün sayılarının eşitlenmesi için müjde verdi, ancak uygulamanın ne zaman başlayacağı henüz net değil ve konu yakından takip ediliyor.Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesindeki 4A ve 4B kapsamındaki emeklilik prim ödeme gün sayılarındaki farklılıkları dile getirdi ve Bağ-Kur'lu işverenlerin emekliliği için gereken 9 bin prim gün sayısının düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Baran'ın bu talebi Bakan Bilgin tarafından olumlu karşılandı ve işverenlerin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısında düzenlemeyi içeren bir çalışmanın yürütüldüğü belirtildi. Ayrıca, ATO'nun da 160 bin üyesinden bu konuda talep geldiği Baran tarafından ifade edildi.Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'de 4A olarak tanımlanan işçiler ve 4C olarak tanımlanan memurlar için 7200 gün, 4B olarak tanımlanan işverenler için ise 9000 gün prim ödeme süresi uygulandığını bildirdi. Bu durumda işverenlerin prim ödeme sürelerinin düşürülmesini talep ettiler. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, bu talebe yanıt vererek, SGK'nın 4B kapsamına giren tüm işverenlerin aynı şekilde değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti ve istihdam sayısına göre bir kriter belirlenebileceğini ifade etti. Bunun yanı sıra Bakan Bilgin, küçük esnafın daha az primle emekli edilmesi için bir model üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Esnafın emeklilik için gerekli prim gün sayısının SSK'lilerle eşitlenmesi hedefleniyor ve prim indirimi ise 10 ve daha az istihdamı bulunan işyerleri için geçerli olacak. Yapılacak düzenleme ile iki sigorta kolu arasındaki bin 800 günlük süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek. Böylece işverenlerin ve küçük esnafın prim ödemeleri konusunda adaletli bir düzenleme yapılması hedefleniyor.2008 yılında sosyal güvenlik reformu kapsamında işçi ve memurların emekli olmak için gereken prim ödeme gün sayısı 7 bin 200 olarak belirlendi. Ancak Bağ-Kur'lular için bu süre 9 bin gün olarak tespit edildi. Bu nedenle Bağ-Kur'lular daha uzun süre prim ödemek zorunda kalıyor ve daha geç emekli olabiliyorlar. Emeklilik tarihi hesaplanırken SSK'lılar ilk işe giriş tarihi veya sigorta tescil tarihi esas alınırken, Bağ-Kur'lular fiilen ödedikleri prim güne göre emekli oluyor. Bunun yanı sıra SSK'lı kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduklarında emekli olabilirken, Bağ-Kur'lu kadınlar da 58, erkeklerin ise 60 yaş ve 9 bin prim günü koşullarını birlikte sağlamaları gerekiyor. Bu farklılıklar, Bağ-Kur'lular arasında prim eşitliği taleplerinin gündeme gelmesine neden olmuştur. Bağ-Kur prim eşitlemesi konusu yıllardır tartışılıyordu ve sonunda geçtiğimiz günlerde Meclis Genel Kurulu'nda onaylanarak yasalaştı. Bu düzenleme ile Bağ-Kur'luların prim gün sayıları, diğer sosyal güvenlik kurumlarındaki çalışanlarınkine eşitlendi. Böylece Bağ-Kur'lu çalışanların prim ödeme süreleri kısaldı ve daha erken emekli olabilecekleri bir fırsat elde ettiler. Ancak, prim eşitlemesi hakkında detaylı bilgiler henüz tam olarak açıklanmadı ve uygulama tarihi de netleşmedi. Bu konuda kamuoyu ve Bağ-Kur'luların beklentileri oldukça yüksek ve yakın zamanda açıklama yapılması bekleniyor.