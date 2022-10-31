EYT'de şartlar sil baştan değişiyor! 1999 depremi hesaplanıyor, kapsam genişliyor







EYT’de kapsam genişliyor







EYT’de 1999 yılı değişecek mi?

Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur’a bağlı olarak çalışan milyonlarca kişi EYT düzenlemesini bekliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 8 Eylül 1999 yılından sonra çıkarılan karar ile emekli olmak için gerekli olan yaş şartını sağlayamadıkları için emekli olamıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu yıl itibarıyla EYT konusunu gündemine almış ve gerekli görüşmeleri gerçekleştirmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili çalışmaların Aralık ayında tamamlanarak 2023 yılında yasalaşacağını bildirmişti. EYT ile ilgili son gelişmeler yakından takip edilirken, EYT’de kapsam netleştirildi.EYT düzenlemesiyle ilgili son tablo Aralık ayında ortaya çıkacak. Milyonlarca EYT’li Beştepe’den çıkacak karara odaklanırken 8 Eylül 1999 tarihi dahil olmak üzere bu tarihe kadar ilk kez sigorta çalışması başlayan ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bağkur ve Emekli Sandığı’na tabi olan herkesin EYT kapsamına alınacağı açıklandı. Buna ek olarak bazı çalışanlar borçlanma hakkıyla bazılarının da dava açarak EYT’ye dahil olması bekleniyor. Ancak stajyer ve çıraklık döneminde başlatılan sigorta girişleri, EYT kapsamında olmayacak.8 Eylül 1999 tarihinden itibaren kapsam içine alınan EYT düzenlemesi ile ilgili tarihlerde değişiklik yapılması talep ediliyor. Çalışanların büyük bir çoğunluğu tarihin 31 Aralık 1999 tarihine alınmasını istiyor. Konu hakkında açıklama yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, tarih için çalışanların talebi olduğunu belirtti. Erdursun, 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı yasa çıktığında Marmara depreminin üzerinden sadece 21 gün geçtiğini hatırlatarak, bu süreçte özellikle Marmara Bölgesi’nde insanların deprem derdine düştüğü ve işe giriş çıkışların aksadığını hatırlattı. Deprem nedeniyle SGK’ya geç bildirim yapıldığını ve bunun da kapsamı genişletebileceğini ifade etti. Sosyal Güvenlik Uzmanı Erdursun 3600 ek göstergenin genişletilmesisinin en iyi örneklerden biri olduğunun altını çizerek, yalnızca 4 meslek grubunda 3600 ek gösterge beklentisi olduğunu fakat kapsamın genişletilmesinin birçok kişiye fayda sağladığını aktardı. Bakanlık yetkililerinin bu konuda bir adım atması gerektiğini ve 31 Aralık 1999 tarihinin kapsama dahil edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu durum gerçekleşirse yüzbinlerce kişi daha EYT düzenlemesinden yararlanabilecek.