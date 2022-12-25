EYT'de şartlar ve yaş sınırı ne olacak? Milyonlar, Kabine Toplantısı'na odaklandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeler duyuracak!

Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde gerçekleştirilecek olan 2022 yılı 24. ve son Kabine toplantısında birçok gündem maddesi görüşülecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Vedat Bilgin, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalıları etkileyen Emeklilik Yaşı Yönetmeliği (EYT) ile ilgili yapılan çalışmaları anlatan bir sunum yapacak. Bu toplantıda, Yönetmelik detaylarının detaylı değerlendirmesi yapılacak ve en kısa zamanda Genel Kurul'a sunulacak.
EYT'DE YAŞ SINIRI NE OLACAK?
EYD yönetmeliğinin son dönemlerinde en çok merak edilen sorulardan biri "EYD için yaş sınırı kaç?" Bu konuda Çalışma Bakanlığı teknik konularda ve Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı çalışmaların sonuna yaklaşmaktadır. Yaş gereksinimleri henüz açıklığa kavuşturulmamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş şartlarını belirleyip yayınlamayı planlıyor.