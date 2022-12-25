GÜNDEM
25 Aralık 2022 - 19:12

EYT'de şartlar ve yaş sınırı ne olacak? Milyonlar, Kabine Toplantısı'na odaklandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeler duyuracak!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2022 yılının son toplantısını yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirecek. Zirvenin en önemli gündem maddesi şüphesiz iki milyona yakın vatandaşı etkisi altına alan emeklilere yönelik EYT yönetmeliği. EYT'de aş sınırı ne olacak sorusuna da Bakanlar Kurulu tarafından cevap verilecek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından alınan kararı açıklayacak.

GÜNDEM
25 Aralık 2022 - 19:12
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EYT'de şartlar ve yaş sınırı ne olacak? Milyonlar, Kabine Toplantısı'na odaklandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni müjdeler duyuracak!


Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde gerçekleştirilecek olan 2022 yılı 24. ve son Kabine toplantısında birçok gündem maddesi görüşülecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlikten Sorumlu Devlet Bakanı Vedat Bilgin, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalıları etkileyen Emeklilik Yaşı Yönetmeliği (EYT) ile ilgili yapılan çalışmaları anlatan bir sunum yapacak. Bu toplantıda, Yönetmelik detaylarının detaylı değerlendirmesi yapılacak ve en kısa zamanda Genel Kurul'a sunulacak.

EYT'de şartlar yaş sınırı ne olacak

EYT'DE YAŞ SINIRI NE OLACAK?



EYD yönetmeliğinin son dönemlerinde en çok merak edilen sorulardan biri "EYD için yaş sınırı kaç?" Bu konuda Çalışma Bakanlığı teknik konularda ve Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı çalışmaların sonuna yaklaşmaktadır. Yaş gereksinimleri henüz açıklığa kavuşturulmamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaş şartlarını belirleyip yayınlamayı planlıyor.

EYT'de şartlar yaş sınırı ne olacak

BAKAN DÖNMEZ SON GELİŞMELERİ KABİNE TOPLANTISI'NDA ANLATACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminde ayrıca Karadeniz'de bulunan doğal gazın ulusal şebekeye bağlanması konusunda yapılan araştırmaların durumu da olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kabineyi Karadeniz gazı gelişimi hakkında bilgilendirecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ALINA TÜM KARARLARI BİZZAT DUYURACAK

EYT'de şartlar yaş sınırı ne olacak

2022 için bir genel bakış belirlemenin yanı sıra, Başkanlık Kabinesi toplantısında ekonomi, dış politika ve terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda Kongre'de gelecekteki çalışma ve prosedürler tartışılacak.

Dün Erzurum'da yaptığı açıklamada "Pazartesi günü bu konuyla ilgili yeni bir müjdeyi milletle paylaşacağını" söyleyen Erdoğan'ın, kabine sonrası millete hitaben yaptığı konuşmada aldığı kararları milletle paylaşması bekleniyor. 

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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