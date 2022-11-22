EKONOMİ
22 Kasım 2022 - 17:02

EYT'de son dakika gelişmesi! 5'li formül devreye girdi: 1999 sonrası girişlilere emeklilik yolu gözüktü!

Milyonlarca EYT'li için son dakika gelişmesi duyuruldu. 5'li formül ile 1999 sonrası sigorta girişi olanlar da EYT kapsamına dahil edilebilecek.

EKONOMİ
22 Kasım 2022 - 17:02
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EYT'de son dakika gelişmesi! 5'li formül devreye girdi: 1999 sonrası girişlilere emeklilik yolu gözüktü!


Milyonlarca çalışan EYT yasasının çıkmasını bekliyor. Emeklilikte yaş şartını karşılayamadığı için emekli olmayanlara müjdeli haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den gelmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Bilgin, düzenlemenin ilk etapta 1,5 milyon kişiyi kapsayacağını duyurmuştu.

EYT yasası 1999 yılında yapılan düzenleme öncesini kapsamaktadır. Fakat bu tarihten sonra sigortalı olanlar için de EYT’li olma imkanı vardır. Konuya ilişkin detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

1999 sonrası girişlilere EYT fırsatı!



Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Aralık ayında Meclis’e gelecek ve Ocak ayı içerisinde yasalaşacak. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden sonra ise çalışanlardan başvuru alınmaya başlayacak. EYT’den ilk etapta şartları karşılayan 1,5 milyon EYT’nin yararlanacağı ifade ediliyor. Bu kişiler emekli olduktan sonra sırada şartları eksik olanlar bulunuyor.

Prim ya da sigorta yılı eksik olanlar ise haberimizin devamında anlatacağımız şartları tamamladıktan sonra emeklilik hakkı elde edecek. Bu şekilde tüm EYT’liler kademeli olarak emekli edilecekler.

Yasal düzenleme sağlanıyor

EYT düzenlemesi genel itibarıyla 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanları kapsıyor. Fakat 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar açısından da EYT’li olmak için bazı imkanlar tanınıyor. Bu noktada işe giriş tarihini öne çekme ihtimali olan sigortalılar EYT kapsamına dahil edilebilecek. Bu imkanlardan ilk dördünün hayata geçirilebilmesi için ise EYT yasası ile birlikte yeni bir yasal düzenleme gerekiyor.

Eksik prim günü olan EYT’liler nasıl emekli olacak?

Prim günü eksik olan EYT’liler dışardan borçlanma yöntemiyle EYT kapsamına dahil edilebilecekler. Bunun için 5 ayrı formül öne çıkıyor.

İlk olarak askerlik borçlanması var. Askerliğini sigorta tarihinden önce yapanlar borçlandıkları gün kadar işe giriş tarihini geri çekebiliyor. Örneğin 2000 yılında sigortalı olan bir kişi bu tarihten önce askerlik görevini yapmışsa 5 aylık askerlik borçlanması yaparak işe giriş tarihini 8 Eylül 1999 öncesine çekebiliyor.

İkincisi staj sonrası doğum borçlanmasını sigortadan sonra yapabiliyor. Burada staj başlangıç olarak kabul ediliyor. Staj ile normal sigorta girişi arasında doğum yapan kadınlar işe giriş tarihini iki yıl öne çekebiliyor.

Üçüncüsü fiili hizmet zammı ile yıpranma kazananlar. İlgili kanunda belirtilen meslek sahipleri yıpranma günleri kadar işe giriş tarihini geriye çekebiliyor.

Dördüncüsü avukatlık staj süresini borçlananlar. Staj süreleri normal şartlarda borçlanılmıyor ancak avukatlık stajı yapanların böyle bir hakkı bulunarak 1 yıl öne çekme imkanları bulunuyor.

Beşincisi ise hizmet tespiti ile başlangıcı tescil ettirenler oluyor. Sigortaları yapılmış fakat primleri eksik yatırılmış kişiler hizmet tespit davası açarak işe giriş tarihlerini öne alabiliyor ve böylelikle EYT kapsamına dahil edilebiliyorlar.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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