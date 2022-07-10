EYT'de son durum ne? EYT'de kritik tarih değişti mi? Kritik tarih 1999 değil 1996 mı olacak? 950 bin kişiyi kapsayan yeni düzenlemeden ilk bilgiler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sene sonuna kadar EYT'lilerde olmak üzere önlerindeki tüm dosyaları çözeceklerini, seçenek çözüm politikaları geliştirmeye çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. EYT'de 1999 yılının kritik olduğunu biliniyordu. Fakat kısa bir süre önce gelen veriler doğrultusunda bu kritik tarihin 1999 yılı değil de 1996 yılı olacağı belirtiliyor. Eğer yapılacak olan düzenlemede 1996 yılı baz alınırsa tam 950 bin vatandaş bu düzenlemeden yararlanabilir.
Bu durumdan dolayı birçok EYT'li konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yapacağı açıklamanın ne zaman geleceği ise merak ediliyor.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)'la ilgili 10 soru-cevap
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sene sonuna kadar EYT'lilerde olmak üzere önlerindeki tüm dosyaları çözeceklerini, seçenek çözüm politikaları geliştirmeye çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Daha sonraysa AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Ekim ayında Meclis açılır açılmaz gündemde sözleşmeli personel olacağını, emeklilikte yaşa takılanların da Ekim ayı içerisinde ele alınacağını ve bir çözüme kavuşturulacağını belirtti.
1. Çalışma kimleri kapsıyor?
EYT düzenlemesi, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan fakat yaşını bekleyenleri kapsıyor.
2. EYT'den yalnızca SSK'lılar mı yararlanabilir?
Bu durumdan yalnızca SSK'lılar değil, beklenti içerisinde olan memur ve esnaf da yararlanmayı bekliyor. Her kesim için ayrı ayrı çalışma yapılması bekleniyor.
3. Kısmi emeklilik yani 3600 prim günüyle emeklilik kolaylaştırılır mı? Kısmi emeklilikte 3 şarta bakılmaktadır: - İlk sigortalı olunan tarihten bu yana 15 yılın geçmesi - 3600 gün prim olması - Kadınların 50, erkeklerinse 55 yaşına gelmesi Bu 3 şarttan hangisi en son tamamlanmışsa, ona göre bir emeklilik yaşı belirlenmektedir. Bu doğrultuda kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşına gelenlere dair şartlar ortaya çıkıyor. Yeni düzenlemede yaş şartının esnetilmesi de gündeme gelebilir. 3600 günü olan kadınların 50, erkeklerinse 55 yaşında emekli olabilmesi bir seçenek olarak duruyor.
4. Hangi formüller gündemde yer alıyor?
9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların emeklilik için yaş şartı dışında kadınsa 20, erkekse 25 yılı; işe giriş tarihine göre de 5000 ila 5975 gün primi tamamlaması gerekmektedir. EYT
düzenlemesiyle prim ve yıl şartlarını tamamlayan kişilere emeklilik yolunun açılması beklentisi bulunuyor. Gündeme gelen son formüle göreyse erkeklerin 25, kadınların da 20 yıllık prim gününü tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek. EYT'liler bu formülle yaşa bakılmaksızın emekli olabilecek. Burada emeklilik için şartlar 9 Eylül 1999 öncesinde uzun vadeli sigorta kollarında sigortalı olarak çalışmaya başlamak, erkekler için 25 yıl yani 9 bin gün primi, kadınlar için ise 20 yıl yani 7200 prim gününü tamamlamış olmak yeterli olacak.
5. Primler yetmezse ne olacak?
Bu durumda 2 seçenek ortaya çıkıyor. İlki, bu vatandaşların primlerini tamamladıklarında emeklilik hakkı kazanmaları; ikincisiyse primlerini borçlanma yöntemleriyle tamamlamaları. Düzenlemenin çıkmasının ardından kişilerin primleri eğer tamamsa emekli olabilecek; primleri eksikse primi tamamlandığında emekli olabilecek. Aynı zamanda kadınların doğum, erkeklerinse askerlik borçlanmalarıyla bu primleri tamamlama imkanları da bulunuyor.
6. Borçlanma imkanı sağlanır mı?
Birçok kesimden gelen borçlanma talepleri bulunuyor. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigortalı olarak askerlik borçlanması ile işe girişi 8 Eylül 1999 tarihinin öncesine çekebilenler de kendilerinin EYT'li sayılmasını talep ediyor. Aynı zamanda staj sigortasının başlangıç sayılıp sayılmayacağı da merak ediliyor. Bu durumda stajını 8 Eylül 1999 tarihinden önce yapan fakat çalışmaya daha sonra başlamış olanlar da EYT kapsamına girebilecek. taleplerden biri de de esnafla alakalı. 4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan esnaf geriye dönük borçlanma talep edebilmektedir.
7. Yaş şartı düşürülebilir mi?
Prim gün sayısını doldurup yaşı bekleyenler için bekleme süresini 2-3 yıl düşürmek gibi formüller de seçenekler arasında yer alıyor. Bir yaş sınırı konulması da söz konusu olabilir. Daha önce 50 yaş formülü gündeme gelmişti.
8. Maaş nasıl hesaplanacak?
Emekli maaşı hesabında 3'lü bir sistem uygulanıyor. Buna göre 2000 yılından önce, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası primler için 3 ayrı hesap yapılacak. Tüm kazançlar dikkate alınarak aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayıları ile birlikte maaşlar belirleniyor. EYT'lilerin emekli aylıklarının da bu yöntemle hesaplanacağı söyleniyor.
9. Maaştan kesinti olur mu? Dünyada hangi formüller var?
Bazı Avrupa ülkelerinde kesintili emeklilik modeli uygulandı. Buna göre, emekliliğe kalan her yıl için aylıktan belli oranda kesinti yapılıyor. Bu kesintinin yaş dolduğunda kalkması da söz konusu. Bu formüllerin bizde uygulanıp uygulanmayacağı çalışmalar sonucunda belli olacak.
10. Düzenleme ne zaman Meclis'e gelecek?
Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla birlikte sözleşmelilerle ilgili düzenleme tamamlanarak hemen ardından EYT çalışmalarına başlanacak. Taslak metnin oluşturulmasının ardından TBMM gündeminde yer alacak. Yasa çıktıktan sonra uygulanması için de yönetmeliklerin çıkarılması gerekiyor.