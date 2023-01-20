Emeklilik yaşı kapsamındaki kişiler yaş şartı aranmaksızın emekli olmak üzeredir. Önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulması planlanan EYT yasasını kaçıranlar için müjde niteliğinde bir haber paylaşıldı. Bu iki buçuk milyon insandan biri değilseniz, yine de erken emeklilik hakkınız var. Bu şartları sağlayanlar SGK'ya hemen emeklilik başvurusunda bulunabilirler. İşte erken emekli olma fırsatı ile ilgili merak edilenler.. Milyonların beklediği EYT düzenlemesi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte 2,5 milyon kişi emekli ikramiyesinden yararlanacak. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanları kapsayan EYT yasası da bir takım kişileri mağdur etti. Çünkü 9 Eylül'de sigortası olanlar bu durumda emekli olamıyor. Ama merak etmeyin, EYT sizi tutmazsa, yine de erken emeklilik hakkınız var. Ancak bu şartları yerine getirdiğinizde SGK'ya erken emeklilik başvurunuzu hemen yapabileceksiniz.
GÜNDEM
20 Ocak 2023 - 23:00
EYT'de son tren henüz kaçmadı! Erken emekliliğin bir yolu daha var: Bunu yapar yapmaz ilk emekli maaşı hesaba yatıyor!
EYT yasasına takılanlara müjde gibi bir haber verildi. Bir şartla erken emekliliğe hak kazanabilirsiniz. Bu şartı sağlayanlar, SGK'ya başvuruda bulunarak hemen 5500 TL emekli maaşı almaya başlayabilirler.
GÜNDEM
20 Ocak 2023 - 23:00