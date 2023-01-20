GÜNDEM
20 Ocak 2023 - 23:00

EYT'de son tren henüz kaçmadı! Erken emekliliğin bir yolu daha var: Bunu yapar yapmaz ilk emekli maaşı hesaba yatıyor!

EYT yasasına takılanlara müjde gibi bir haber verildi. Bir şartla erken emekliliğe hak kazanabilirsiniz. Bu şartı sağlayanlar, SGK'ya başvuruda bulunarak hemen 5500 TL emekli maaşı almaya başlayabilirler.

GÜNDEM
20 Ocak 2023 - 23:00
2 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
EYT'de son tren henüz kaçmadı! Erken emekliliğin bir yolu daha var: Bunu yapar yapmaz ilk emekli maaşı hesaba yatıyor!
TAKİP ETTAKİP ET


Emeklilik yaşı kapsamındaki kişiler yaş şartı aranmaksızın emekli olmak üzeredir. Önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulması planlanan EYT yasasını kaçıranlar için müjde niteliğinde bir haber paylaşıldı. Bu iki buçuk milyon insandan biri değilseniz, yine de erken emeklilik hakkınız var. Bu şartları sağlayanlar SGK'ya hemen emeklilik başvurusunda bulunabilirler. İşte erken emekli olma fırsatı ile ilgili merak edilenler..

Milyonların beklediği EYT düzenlemesi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte 2,5 milyon kişi emekli ikramiyesinden yararlanacak. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanları kapsayan EYT yasası da bir takım kişileri mağdur etti. Çünkü 9 Eylül'de sigortası olanlar bu durumda emekli olamıyor. Ama merak etmeyin, EYT sizi tutmazsa, yine de erken emeklilik hakkınız var. Ancak bu şartları yerine getirdiğinizde SGK'ya erken emeklilik başvurunuzu hemen yapabileceksiniz.



EYT düzenlemesine takılanlara erken emeklilik hakkı

EYT TARAFINDAN OLMAYANLARA MÜJDE

Emeklilik yaşı yönetmeliği önümüzdeki hafta meclise sunulacak. Ancak EYT sahibi olmayan kişiler bu durumdan biraz rahatsız. Ancak emekli olma şansınız da var. Erken emekli olmak istiyorsanız, ikramiye gün sayısı ve hizmet yılını doldurarak SGK'ya talepte bulunabilirsiniz. Konuyla ilgili yeni açıklamalar en yetkili isimlerden geliyor.

10 YIL SİGORTALI ÇALIŞANA EMEKLİ OLMA HAKKI

Erken emeklilik hakkı SSK BAĞ-KUR ve memurları kapsamaktadır. 10 yıllık sigorta girişi olanlar, belirli koşullar altında emekliliğe hak kazanabilirler. Örneğin, kadınların her çocuk için iki yıl ödünç alma seçeneği vardır. Bu durumda kadın 6 yıl erken emeklilik hakkına sahip oluyor. Öte yandan erkekler geriye dönük askerlik borcuna tabi olabilir. Bu nedenle, emeklilik tarihi geri itilebilir.

MALULEN EMEKLİLİK HAKKI

Erken emeklilik hakkında faydalanmak isteyenler için bir diğer yöntem de malülen emeklilik sistemidir. Ancak engelli olarak emekli olmak belli bir emek gerektirir. Yüzde 60 engelli olan kişiler, yaş uygunluğunu beklemek zorunda kalmadan emekli olabilirler. Kalp ve organ nakli, karaciğer ve akciğer yetmezliği olan kişiler, engellilik nedeniyle emekli olma seçeneğine sahiptir. Yoğun bakıma muhtaç kişiler, SGK'ya anında başvuruda bulunarak emekli aylığına hak kazanabilirler.

Engelli çocuklarına bakan annelere erken emeklilik de sunulmaktadır. 15 yıl çalışmış ve yüzde 60 ve üzerinde yaralanan çocuğuna bakmak zorunda olan bir anne, yaşını beklemeden kıdem tazminatına başvurarak emekli olma hakkına sahiptir.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ