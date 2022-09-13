GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 08:26

EYT'de üzerinde çalışılan formül netleşti! Emeklilikte Yaşa Takılanlar isyan etti, prim ve yaş şartı yine var!

Emeklilik bekleyen birçok kişi EYT düzenlemesi için ortaya çıkan yeni formülleri araştırmaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin görüşülen sadece bir formül olduğunu açıkladı. İşte EYT hakkındaki son gelişmeler…

GÜNDEM
13 Eylül 2022 - 08:26
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EYT'de üzerinde çalışılan formül netleşti! Emeklilikte Yaşa Takılanlar isyan etti, prim ve yaş şartı yine var!


Emekli olabilmek için gün sayan milyonlarca vatandaş yeni çıkacak olan formülleri yakından takip ediyor.Emekli olmak için yaşa takılan milyonlarca kişi yeni düzenlemeleri araştırmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat bilgileri son açıklamasında EYT düzenlemesinin bu yıl bitmeden kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı. Görüş filan tek bir formülün olduğu söylenirken son gelişmeler de sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu EYT düzenlemesi hakkındaki son detayları yazısında paylaştı. İşte EYT hakkındaki son gelişmeler…

Emeklilik için 5 farklı formül

Sosyal Güvenlik reformu ile birlikte kurumlarda bozulan mali yapıların düzeltilmesi de mevzuatta çok başlılığın giderilmesi amaçlanan konular arasında yer alıyor. Ülkemizde çalışan kişilerin sosyal güvenliklerinin sağlanması farklı kanun ve farkının normlarla sağlanmaktadır. Bu durum şu şekildedir:



Hizmet akdiyle çalışanlar (SSK’lılar) ‘506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na,;

Kendi için ve bağımsız çalışan kişiler yani Bağ-kur'lular ‘1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’ na,;

Memur olarak çalışanlar ‘5434 sayılı TC. Emekli Sandığı Kanunu’na,

Tarımda hizmet akdiyle çalışanlar ‘2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu’na,

Vedat Bilgin AÇıkladı

Tarım alanında kendi için ve bağımsız olarak çalışan kişiler ‘2926 Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi olmak üzere çalışanların sosyal güvenliği 5 ayrı yasa ile sağlanmaktaydı.

Bununla birlikte, özel banka, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin özel emekli sandıklarına tabi olanlar da, kendi vakıf senetlerine göre sosyal güvenliklerini sağlamaktaydı.

Yeni çalışmalar devam ediyor

EYT için farklı güvenlik kanunlarına tabi tutularak çalışan vatandaşların hak ve yükümlülüklerinde ortak normların belirlenmesi kararı alındı. Farklı kanunlara göre çalışan işçilerin olumsuzlukları ortadan kaldırılarak uzun vadede sürdürülebilir yasaların benimsenmesi fikri görüşülmektedir.

EYT Ne Zaman Çıkıyor

EYT ne zaman çıkıyor?

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı bulunan kişiler EYT yasası içerisinde görülmektedir.

4447 sayılı kanun gereğince emeklilik de yaşın kademeli olarak artırılması kanunu 8 Eylül 1999'da yürürlüğe girdi. Bu tarihten önce sigorta başlangıcı bulunan kişiler ise EYT kapsamında yer almaktadır. Herhangi bir sorun olmaması durumunda EYT görüşmeleri Aralık veya Ocak ayı gibi Mecliste görüşülmeye başlayacak.

Vedat Bilgin konu hakkındaki detayları paylaşırken EYT hakkındaki teknik çalışmaların biraz daha zaman alacağını ve tek formül üzerinde ilerleyerek konuyu sonuca bağlayacaklarını açıkladı.

EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta başlangıcı bulunan prim ve yıl koşulunu sağlayan ancak yaş şartını bekleyen kişileri kapsamaktadır. EYT kapsamında kadınlar için 20 yıl erkekler için de 25 yıl sigortalılık süresi istenmektedir.

Kimler emekli olabilecek?

EYT kapsamında yıl ve prim şartını sağlayan herkesin yaşa bakılmadan emekli edilmesi beklenmektedir. Yani yaş ve yıl koşulunu sağlayan kişiler yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte emeklilik hakkını elde edecek. Bu kişiler için yaş ve prim gün sayısı baz alınarak kademeli bir şekilde emekli olması beklenmektedir.

EYT son durum

EYT için yaş sınırı gelecek mi?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için kademeli olarak geriye çekilme ihtimallerinin de bulunduğu ihtimalleri de görüşülenler arasında yer almaktadır. Emekli olacak kişiler için bir yaş sınırının belirlenmesi konuşulurken daha önce 50 yaş sınırı gündeme geldi. Bir yaş sınırının getirilmesi durumunda emeklilik için yıl ve prim şartını tamamlayan kişilerin yaşı beklemesi gerekmektedir.

EYT'de son durum ne?

Emekli olabilmek için Sigorta ve prim ödemelerini tamamlayan milyonlarca vatandaş yaş sınırını beklemektedir. Milyonlarca vatandaş yaş koşulunu kaldırılmasına isterken emekli olabilmek için de gün saymaktadır. Yaş şartının ortadan kalkması durumunda 5400 gün primi bulunan Bağ-kur'lular ve 3600 gün primi bulunan SSK’lılar için erkek olması durumunda 55 kadın olması durumunda ise 50 yaş sınırı bulunmaktadır. 

EDİTOR
Hilal Nas
Hilal Nas
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