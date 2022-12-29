GÜNDEM
29 Aralık 2022 - 10:23

EYT'de yaş sınırı ortadan kaldırıldı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve kadın-erkek emeklilik prim günü, sigortalılık süresi belli oldu.. EYT emeklilik hesaplama tablosu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT'nin düzenlemesiyle emekliliğinin detaylarını açıklarken "EYT ne zaman açıklanacak" sorusunu da yanıtlandı. Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen 5.7 milyon vatandaş, "EYT'nin şartları ne olacak, EYT'ye yaş sınırı gelecek mi?" Sorusunu beklerken nefesini tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT'de yaş sınırlaması ve yaş sınırlaması olmayacağını açıkladı. İşte SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT'de kadın ve erkekler için prim ödeme tarihleri, sigortalılık süreleri ve emeklilik hakları tablosu...

GÜNDEM
29 Aralık 2022 - 10:23
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EYT'de yaş sınırı ortadan kaldırıldı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve kadın-erkek emeklilik prim günü, sigortalılık süresi belli oldu.. EYT emeklilik hesaplama tablosu


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de emeklilik yaşı (EYT) üzerinde olanlar için toplantı düzenlendi. EYT yönetmeliği bugün netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından EYT'de aylardır beklenen açıklamayı yaptı. Bu açıklamaların ardından EYT şartları belli olurken yaş sınırlaması ortadan kaldırıldı emeklilik hesaplama tabloları da netleşti.

EYT'de yaş sınırı ortadan kaldırıldı

EYT HANGİ TARİH İÇİN GEÇERLİ OLACAK?



8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortası olanlar EYT kapsamındadır. Bu tarihten sonra yükümlülüklerini yerine getirenler uzlaşmadan yararlanamayacaktır. Katkı payı düzeyi ve sigorta primi süresi ile ilgili şartları taşıyanlar, yaşa bakılmaksızın aylık almaya hak kazanacaktır.

Yaş şartı aranmaksızın emekliliğe izin veren hüküm, eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ayrımına bakılmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli olacak.

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmış kadınlar için 5.000 gün prim ödemesi gerekmektedir ve sigortalılık süresi 20 yıl, erkekler için 5.000 gün prim ve 25 yıl sigortalılık ödemesidir. Katkı payı düzeyi ve sigorta primi süresi ile ilgili şartları taşıyanlar, yaşa bakılmaksızın aylık almaya hak kazanacaktır.

PRİM GÜNÜ EKSİK İSE NE YAPILMASI GEREKECEK?

Kadınlar doğum borçlanması ödemesi ve erkekler de askerlik hizmeti için borç almak zorunda. Bu sayede eksik günler tamamlanabilir.

ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEK İSTEYENLER NE YAPACAKLAR?

Hemen emekli olmak istemeyen taşerondan kadroya alınan çalışanlara yönelik ayrı bir geçiş sözleşmesi düzenlenecek. İşverenlere kıdem tazminatı ödemeleri için KGF destekli kredi paketi sağlanacak. Emekliliği kabul edilenlere sosyal sigorta primi ödenecek ve çalışmaya devam eden vatandaşlara sosyal sigorta prim teşviki uygulanacaktır.

EYT'YE NASIL KAYIT OLUNUR?

Emeklilik için gerekli olan prim gün sayısına e-Devlet üzerinden ulaşılabilmektedir. EYT emeklileri SGK'dan geçmeden E-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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