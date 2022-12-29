EYT'de yaş sınırı ortadan kaldırıldı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve kadın-erkek emeklilik prim günü, sigortalılık süresi belli oldu.. EYT emeklilik hesaplama tablosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de emeklilik yaşı (EYT) üzerinde olanlar için toplantı düzenlendi. EYT yönetmeliği bugün netlik kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından EYT'de aylardır beklenen açıklamayı yaptı. Bu açıklamaların ardından EYT şartları belli olurken yaş sınırlaması ortadan kaldırıldı emeklilik hesaplama tabloları da netleşti.
EYT HANGİ TARİH İÇİN GEÇERLİ OLACAK?
8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortası olanlar EYT kapsamındadır. Bu tarihten sonra yükümlülüklerini yerine getirenler uzlaşmadan yararlanamayacaktır. Katkı payı düzeyi ve sigorta primi süresi ile ilgili şartları taşıyanlar, yaşa bakılmaksızın aylık almaya hak kazanacaktır. Yaş şartı aranmaksızın emekliliğe izin veren hüküm, eski sistemdeki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ayrımına bakılmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli olacak. 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmış kadınlar için 5.000 gün prim ödemesi gerekmektedir ve sigortalılık süresi 20 yıl, erkekler için 5.000 gün prim ve 25 yıl sigortalılık ödemesidir. Katkı payı düzeyi ve sigorta primi süresi ile ilgili şartları taşıyanlar, yaşa bakılmaksızın aylık almaya hak kazanacaktır.