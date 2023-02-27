EYT'de yasalaşma tarihi netleşti! AK Parti'li isim açıkladı: İlk önce EYT konuşulacak!

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği EYT yönetmeliği yarın Kongre'ye sunulacak. Yaklaşık 5 milyon kişiyi etkileyen ve yaş sınırı olmaksızın emekli olma hakkı veren EYT yasası, Genel Kurul'da yapılan oylamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanacak.
AK PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASIEmeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi yarın Meclis'te görüşülecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 6 Şubat günü meydana gelen deprem felaketi nedeniyle oturumlarına üç hafta ara verdikten sonra yarın yeniden başlayor.. Genel Kurul'da ilk olarak emeklilik yaşı önerisi görüşülecek. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: "Gündemin ilk maddesi EYT yönetmeliği." diye konuştu.