GÜNDEM
27 Şubat 2023 - 18:24

EYT'de yasalaşma tarihi netleşti! AK Parti'li isim açıkladı: İlk önce EYT konuşulacak!

Mustafa Elitaş, TBMM'nin 6 Şubat'ta 21 günlük ara verdiğini ve 28 Şubat günü yeniden bir araya geleceğini söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "Miletvekillerinin büyük çoğunluğu deprem bölgesinde olmak istediler. Bu nedenle meclis çalışmalarına 28 Şubat gününe kadar ara verilmiştir. Genel Kurulu yarın yeniden bir araya geliyor. Gündemin ilk maddesi EYT. Bütün partilerimiz destek verirse EYT'ye ilişkin dört maddelik yasa teklifini yarın müzakerelere başlayıp Çarşamba günü sonuçlandıracağımıza inanıyorum." dedi.

GÜNDEM
27 Şubat 2023 - 18:24
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EYT'de yasalaşma tarihi netleşti! AK Parti'li isim açıkladı: İlk önce EYT konuşulacak!
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Milyonlarca çalışanın merakla beklediği EYT yönetmeliği yarın Kongre'ye sunulacak. Yaklaşık 5 milyon kişiyi etkileyen ve yaş sınırı olmaksızın emekli olma hakkı veren EYT yasası, Genel Kurul'da yapılan oylamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanacak.

AK PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASI

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi yarın Meclis'te görüşülecek.



EYT'de yasalaşma tarihi netleşti

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 6 Şubat günü meydana gelen deprem felaketi nedeniyle oturumlarına üç hafta ara verdikten sonra yarın yeniden başlayor.. Genel Kurul'da ilk olarak emeklilik yaşı önerisi görüşülecek.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: "Gündemin ilk maddesi EYT yönetmeliği." diye konuştu.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Elitaş yaptığı açıklamada şunları söyledi: Genellikle bu, tartışma sırasında hızlı bir şekilde değerlendirilebilir. Ama yasa temel yasa değil, yani normal şartlarda Genel Kurul'da 12-13 saat çalışma olduğu durumlar oluyor ve sabah bitiyor, yani çarşamba günü biter diye düşünüyorum. dedi.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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