EYT'de yasasında tarih belli oldu! EYT ne zaman çıkacak? sorusunda AK Parti'den net yanıt!







"2023 YILINDA HAYATA GEÇECEK"







Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT çalışmaları hakkında değerlendirmesi!





"Çalışmalar neredeyse tamamlandı"





“Aralık ayı içinde açıklayacağız"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, seçimlerden önceki son yasama yılının 1 Ekim Cumartesi günü başlayacağını belirterek, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren "torba kanun" önerisinin ayrıntılarını verdi.Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çalışması hakkında konuşan Elitaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu çalışmayı çok kapsamlı ve hassas bir şekilde gerçekleştirdiğini belirterek 2022 yılı bitmeden bu konunun yasalaşacağını ve 2023 yılı başından itibaren de hayata geçirileceğini söyledi.Kredi Yurtlar Kurumu'na borç durumu olan gençlerin borçlarına yönelik uygulanan faizin kaldırılması ve aynı zamanda işverenlerin çalışanları için sağladığı elektrik ve doğalgaz destekleri için verdiği 1.000 liralık kısmın gelir vergisi ve sigorta prim kesintisi durumundan muaf tutulacağını aktardı. Elitaş, konuşmasının devamında yine işverenlerin, çalışanları için verdiği yemek yardımlarını nakit olarak vermeleri halinde bı bedelin vergiden istisnada tutulacağını da belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunurken EYT Anlaşması'na da atıfta bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Vedat beyin alanına girmeyi düşünmediğini fakat çalışmalarda sonuna geldiklerini bildiğini söyledi. Erdoğan, kendisine bu çalışmanın sunulması sonrası gereken değerlendirmeyi de yapacağını ifade etti.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan bakanlar toplantısının ardından EYT'de son bir açıklama yaptı. Bakan Bilgin açıklamasında, çalışmaların son şamada olduğunu ve neredeyse tamamlandığını belirterek "Daha fazla ayrıntı Aralık ayındaki basın toplantısında açıklanacak. Çalışmamız teknik olarak tamamlanmış olup, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz." diye konuştu.Bakan Bilgin taşeron, geçici işçi, sözleşmeli personel ve EJT'lerle ilgili çalışmaların Aralık ayı içinde kamuoyuna duyurulacağını ve sonrasında da meclis takvimine ekleneceğini söyledi.