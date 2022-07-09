EYT'de yeni gelişme! 3 ayrı komisyonda 3 ayrı formül! Çalışmalar, Ekim ayı için hızlandırıldı













EYT komisyonlarında 3 ayrı formül

Son dönemde ekonomik kriz nedeniyle seçmenlerden gelecek olan desteği büyük ölçüde kaybeden iktidar, milyonlarca memurun beklediği EYT sorununu tekrar gündemine aldı. Çalışma Bakanlığı bünyesine EYT konusunun sonuca bağlanması için 3 ayrı komisyon kurulduğu ve bu komisyonlarda 3 farklı formülün ele alınacağı öğrenildi. Bu kapsamda kamuda sözleşmeli personellerle geçici çalışanların yanı sıra taşeron işçi konumunda olan çalışanların durumlarıyla ilgili çalışmaların yapılması için kurulan 3 komisyonun Ekim ayına kadar hazırlıklarını tamamlayacakları öngörülüyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise EYT'nin 2023 yılının ilk ayından itibaren kademeli olarak gerçekleşeceği bilgilerine yer verildi.Çalışma Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre EYT çalışmalarını Ekim ayına kadar tğm çalışmalarını bitireceği ve Ekim ayında da çalışmaların TBMM'ye geleceği ve kabul edilmesi halinde ise kademeli olarak emekliliğin 2023 Ocak ayı itibariyle başlayacağı öğrenildi. EYT için kurulan komisyonların maliyetleri daha aza indirmek için bazı çalışmalar başlattığı ve en uygun formül ile birlikte emeklilik döneminde yaşa takılan vatandaşların kademeli olarak emekliye ayrılmalarının sağlanacağı belirtildi. EYT komisyonunda ele alınacak konuların başında ise geçici olarak çalışan işçilerin çalışma sürelerinin 10 aydan 12 aya çıkarma konusu geliyor. Ayrıca, 70 bin taşeron işçisinin ise kadroya alınarak onlara tayin hakkı tanınması da masaya yatırılacak. Yıl sonuna kadar çıkarılması beklenen EYT çalışmasında 600 bine yakın sözleşmeli personelin de kadroya getirilmesi ile ilgili düzenlemenin de yer aldığı öğrenildi. Yapılacak çalışmalar kapsamında ise kamuda sözleşmeli personellerin olması gerektiği alanlarda çevre belirlemesi yapılarak bu alanlar dışındaki yerlere sözleşmeli personel istihdamının sona erdirilmesi de görüşülecek.