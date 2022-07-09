Son dönemde ekonomik kriz nedeniyle seçmenlerden gelecek olan desteği büyük ölçüde kaybeden iktidar, milyonlarca memurun beklediği EYT sorununu tekrar gündemine aldı. Çalışma Bakanlığı bünyesine EYT konusunun sonuca bağlanması için 3 ayrı komisyon kurulduğu ve bu komisyonlarda 3 farklı formülün ele alınacağı öğrenildi. Bu kapsamda kamuda sözleşmeli personellerle geçici çalışanların yanı sıra taşeron işçi konumunda olan çalışanların durumlarıyla ilgili çalışmaların yapılması için kurulan 3 komisyonun Ekim ayına kadar hazırlıklarını tamamlayacakları öngörülüyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise EYT'nin 2023 yılının ilk ayından itibaren kademeli olarak gerçekleşeceği bilgilerine yer verildi.
GÜNDEM
09 Temmuz 2022 - 14:42
EYT'de yeni gelişme! 3 ayrı komisyonda 3 ayrı formül! Çalışmalar, Ekim ayı için hızlandırıldı
Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren bir son dakika haberi paylaşıldı. Çalışma Bakanlığı'nın bünyesinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili 3 ayrı komisyonun kurulduğu ve bu komisyonlarda ise 3 ayrı formülün ele alınacağı öğrenildi. İşte detaylar..
GÜNDEM
09 Temmuz 2022 - 14:42