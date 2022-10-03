EYT'de yeni gelişme! 'Emekli olacak kişi sayısı belirlendi mi?' sorusuna yanıt verildi! 36 ay detayı ortaya çıktı..







'Emekli olacak kişi sayısı belirlendi mi?' sorusuna yanıt verildi!











TBMM'nin yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte EYT ile ilgil geri sayım başlatıldı. Meclisin açılması ile birlikte emeklilerin gözü Ankara'ya çevrilirken milyonlarca kişiyi etkileyen düzenlemenin detayları da yavaş yavaş ortaya çıkarken "EYT kademeli mi olacak?" sorusunun da yanıtı yaklaşık olarak netleşti.EYT yasası bekleyen milyonlarca kişiyi sevindirecek açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülider Sarıeroğlu tarafından yapıldı. Son zamanlarda ortaya atılan tartışmaları sona erdirmek adına açıklamalar yapan Jülide Sarıeroğlu, EYT'nin anlaşmasının kademeli olarak değil de tek seferde olacağını açıkladı. Sarıeroğlu, açıklamasında ayrıca emekli ve yaşlı olanların da yönetmelikten yararlanacağını söyledi.EYD sürecinin tamamlanmasını bekleyen vatandaşlar da emeklilik tarihleriyle ilgileniyor. Askerlik dahil 270 gün düşüldükten sonra emeklilik yaşı 57'ye indiriliyor. 60 gün toplam askerlik hizmetini 25 yıl 90 gün askerlik hizmetine geriye dönük olarak yaptıysanız, 58 yaşında emekli olunabiliyor.