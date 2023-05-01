EYT'de yeni kutu açıldı! 7200 günle 5 yıl erken emeklilik: Listeye bak, emeklilik yılını öğren!







ZEHRA ZÜMRÜT: BİRKAÇ AY İÇİNDE NETLEŞECEK











İNDİRİMDEN YARARLANABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR





Bağ-Kur prim eşitlemesine yönelik çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konunun üzerinde çalıştıklarını ve düzenlemenin hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Yanık, Bağ-Kur'luların SSK'lilarla aynı koşullarda emeklilik hakkı elde etmeleri gerektiğini ifade etti. Öte yandan, EYT'liler için prim indirimi gibi konular da gündeme gelirken, esnafa ilave faiz desteğiyle daha az prim ödeyerek emeklilik fırsatı sunulması planlanıyor. Yeni emeklilik sisteminin ne zaman devreye gireceği henüz kesinleşmemiş olsa da, prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emekli aylıklarına kavuşacaklar. Ayrıca, özel sektör çalışanlarının primleri de yüzde 15'ten 7.5'e indirilecek ve devam eden çalışanlar ikinci maaşın yanı sıra prim avantajı da elde edecekler.Bakan Zehra Zümrüt Selçuk da Bağ-Kur'luların prim eşitliği konusunda çalışmaların devam ettiğini açıkladı ve konunun birkaç ay içerisinde netleşeceğini belirtti. Ayrıca, işçi statüsünde olan taşeronların kadroya alınması konusunda da çalışmaların sürdüğünü söyledi. Tüm bu gelişmeler, emeklilik sistemi ve çalışma koşullarında önemli değişiklikler getiriyor. İlgili tarafların görüşleri ve talepleri dikkate alınarak, daha adil ve sürdürülebilir bir sistem oluşturulması hedefleniyor. Bu süreçte, emeklilik haklarını elde etmek için başvuru yapacak olan vatandaşların da yeni düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmeleri önem taşıyor. SGK tarafından yayımlanan genelgeye göre, işverenlerin 5 puanlık avantajdan yararlanabilmeleri için belirli şartları sağlamaları gerekiyor. İlk olarak, çalışanın işten ayrılış bildirgesi 3 Mart 2023 ve sonrasında emekli aylığı talebi nedeniyle verilmeli ve işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı işyerinden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamalı. Ayrıca, çalışanın 3 Mart 2023 ve sonrasında emekli aylığı talebinde bulunması ve bu talebe istinaden 5510 Sayılı Kanun'un EYT'lilere emekliliği düzenleyen geçici 95'inci maddesi kapsamında ilk defa emekli aylığı bağlanması gerekiyor.İşverenlerin ayrıca aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesini yasal süresi içinde vermesi ve tahakkuk eden primleri yasal süresi içinde ödemesi gerekiyor. Ayrıca, işverenlerin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmamalı. Ayrıca, işverenlerin çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespit bulunmaması gerekiyor. İndirimden yararlanmak isteyen sigortalıların işten ayrılış bildirgeleri 3 Mart 2023 tarihi ve sonrasında '8-Emeklilik (Yaşlılık) veya Toptan Ödeme' işten çıkış kodundan düzenlenerek kuruma gönderilmeli. İşten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde sosyal güvenlik destek primine tabi aynı işyerinde çalışmaya başladığına ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesi de kuruma iletilmelidir. Ancak, 30 günlük sürenin bitim tarihinin hafta tatili ya da resmi tatile rastlaması halinde 30 günlük sürenin uzatımına gidilmeyecek. Bu nedenle, tarih hafta sonuna denk geliyorsa, indirimden yararlanmak için daha erken giriş işlemi yapılması gerekiyor. Bu indirim, işverenlere yönelik bir teşvik olarak tasarlanmıştır ve işverenlerin sigorta primlerini düşürmeyi hedeflemektedir. Bu indirimden özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde çalışan sigortalılar ile ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar da yararlanabilecekler. Ancak, ihale konusu iş üstlenen işyerleri bu indirimden faydalanamayacaklar. Prim indirimi, brüt asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında değişen brüt kazanç üzerinden alınan sosyal güvenlik destek primine uygulanacak. İndirim, bu alt ve üst sınırlar arasındaki kazanca uygulanacak ve mevcut asgari ücrete göre aylık prim tutarı 500,40 TL ile 3.753 lira arasında olacak. Bu prim indirimi, işverenin kazancının bir kısmının devlet tarafından karşılanmasını sağlar ve böylece işverenlerin işletme maliyetlerini azaltır. Bu indirim, aynı işyerinde çalışılan sürece devam edecektir ve herhangi bir süre sınırı yoktur. Bu teşvik sayesinde işverenler, işletme maliyetlerini düşürebilecek ve çalışanlarına daha fazla destek sağlayabilecekler. Aynı zamanda ev işlerinde çalışanlar da bu indirimden faydalanabileceği için ekonomik olarak rahatlayacaklar.