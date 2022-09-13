EYT'den deprem yaratan hareketlilik! Beklenen EYT tarihi için şok eden açıklama geldi! Masada yalnızca tek bir formül var







Emeklilikte Yaşa Takılanlar hakkında son durum







EYT için tek bir formül

Merak edilen ve en çok araştırılan EYT için sinyaller gelmeye başlandı. Bakan Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamalar üzerine kabine toplantısı sonrası konu hakkında detaylar belirlendi. Masada yalnızca bir tane EYT formülü olduğu belirtilirken kabine toplantısı sonrası karar çıktı. İşte, EYT hakkında tüm detaylar...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı program içerisin de EYT hakkında sorulan soruları yanıtladı. EYT üzerinde sorunların olduğunu söyleyen Bilgin, en kısa sürede çözme varılacağını açıkladı. Geçen seneye göre yüzde 80 oranında artan asgari ücret için tedbirler alındığı belirlenirken sözleşmeli personel ve EYT sorununun önümüzde ki ay çözüleceğini söyleyen Bakan Vedat Bilgin, Türkiye'nin emekçilerinin endişe etmemesini söyledi.Kamuda çalışan sözleşmeli personeller hakkında yapılan çalışmaların sona ermesinden sonra Bakan Vedat Bilgin, Meclis'in adli tatilin bitişinden hemen sonra ise Sözleşmeli Personel dosyasının masaya yatırılacağını belirtti. Şu anda üzerinde durulan dosyanın sonuna gelinmesiyle beraber ikinci dosya olan EYT olurken bu konunun teknik çok fazla hususun olduğu belirlendi. Tek bir formül üzerinde durulması üzerine henüz bir sonuçlanma olmadığı da bilinmektedir.Aylardır gündemde yer alan EYT için milyonlar bekleyişte olurken konu hakkında önemli açıklamalar yapıldı. Bakan Vedat Bilgin, masaya yatırılan yalnızca tek bir formül olduğunu belirtirken yıl sonuna kadar EYT'nin sonuçlanacağı da belirtildi.