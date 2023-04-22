EYT'den sonra çalışmaya devam diyenlere iki formül! O para bu şekilde ödenecek

Son dakika gelişmelerine göre, EYT
ile ilgili yıllık izin hakkı konusunda yeni bir açıklama yapıldı. SGK'nın 3600 prim günü ile de emekli olunabileceğini belirtmesi üzerine, Hürriyet yazarı Noyan Doğan, merak edilen soruları yanıtladı.
İZİN SÜRELERİ NASIL OLACAK?
Eğer işyerinden tüm haklarınızı alarak işe devam ediyorsanız, yeni iş sözleşmenizde belirtilen izin süresi olan 14 gün hakkınız olacak. Ancak, haklarınızı almadan emekli olup çalışmaya devam ediyorsanız, 22 yıldır çalışıyormuş gibi 26 gün izin hakkına sahip olacaksınız. 50 yaşın üzerindeyseniz, iş sözleşmeniz yeni de olsa izin hakkınız 20 günden az olmayacaktır.
EYT DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI MART AYINDA BAŞLADI
EYT kapsamında emekli olacak çalışanların kıdem tazminatı ödemeleri için düşük faizli kredi
beklentisi devam ediyor. KGF destekli EYT destek paketine başvurular mart ayının sonunda başlamış durumda. Başvurular Denizbank, Garanti, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası gibi bankalara yapılabiliyor. Kıdem tazminatı ödemeleri ise kredi veren tarafından doğrudan emekli olacak çalışanların hesaplarına yatırılacak.
4/A STATÜSÜNDEN EMEKLİ OLUNACAK
EYT kapsamında emekli olmak isteyenlerin, en son yedi yıl içinde hangi statüde sigortalı olarak çalıştıklarına bağlı olarak emeklilik başvurusu yapmaları gerekmektedir. En fazla prim gün ödemesi yapılan statüye göre emeklilik başvurusu yapılmalıdır. Eğer prim gün sayısı eşitse, en son tabi olunan sigortalılık statüsünden emeklilik hakkı elde edilecektir. Bu durumda 4/A (SSK) statüsünden emekli olunacaktır. Ayrıca EYT için 3600 prim günü ile emekli olma konusu da merak ediliyor. SGK
tarafından yayınlanan genelge ile 3600 prim günü ile kısmi emeklilik hakkından yararlanmanın mümkün olduğuna dair yanlış bir bilgi dolaşmaktadır. Ancak unutmamanız gerekir ki, 8 Eylül 1999 tarihinden önce ilk sigortalılığı başlamış olanlar EYT hakkından yararlanabileceklerdir. SSK'lı kadın çalışanların 20, erkek çalışanların ise 25 yıl çalışma süresini doldurmaları ve her iki cinsiyetin de ilk sigortalı olduğu tarihe göre 5000 ila 5975 prim gününü tamamlamış olmaları gerekmektedir. Bağ-Kur'lu kadınlar 7200, erkekler ise 9000 prim günü ödemesi yapmış olmaları halinde, kadın memurlar 7200 prim günü, erkek memurlar ise 9000 prim günü tamamladıklarında EYT hakkından yararlanabileceklerdir. Bu şartları yerine getirenler, yaş şartına bakılmaksızın emekli olabileceklerdir. Ancak unutmayın, EYT ile ilgili şartlar belirli bir tarihe, prim günü sayısına ve statüye bağlı olarak değişebilir, güncel SGK duyurularını takip etmek önemlidir.